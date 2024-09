Prestex investe em qualificação e aumenta produtividade

Segundo indicadores do Panorama do Treinamento no Brasil, realizado pela Associação Brasileira de Treinamento e Desenvolvimento (ABTD), em 2023 houve um crescimento de 6% dos investimentos em treinamentos por colaborador, quando comparado ao período dos dois últimos anos. O valor médio investido entre as empresas pesquisadas é de 0,7% sobre o faturamento bruto. O estudo também mostrou que 45% das companhias possuem uma universidade corporativa (plataforma educacional personalizada) e 43% realizam gestão do conhecimento.

Não é mera coincidência que a mão de obra qualificada desempenha um papel crucial no crescimento e na produtividade das empresas e segmentos de trabalho. Uma pesquisa de 2023 da consultoria Deloitte revelou que as empresas que investem fortemente em treinamento corporativo apresentam uma performance 34% superior em relação àquelas que não o fazem.

Um exemplo é a empresa Prestex, há 22 anos no segmento de Logística Emergencial B2B no Brasil, que vem investindo estrategicamente em um programa sistemático de treinamento e desenvolvimento personalizado às necessidades do mercado emergencial de logística. Como resultado, a companhia formou uma equipe com qualificação e tecnologia especializadas para transportar emergencialmente de pequenos objetos a grandes maquinários, além de alimentos, bebidas, medicamentos com a certificação da ANVISA, cargas perecíveis, químicas e autorizadas pelas Polícias Federal e Civil, pelo Exército, pelo Ibama e pela IATA para transporte de cargas perigosas.

Para a chief compliance officer da Prestex, Elizabete Loz, profissionais bem qualificados trazem não apenas conhecimento técnico, mas agregam a capacidade de inovar e resolver problemas complexos, otimizando processos e reduzindo custos. “Ter colaboradores com qualificação acima da média, resulta em ganhos de eficiência e qualidade nas tarefas, além de melhor adaptação às rápidas mudanças do mercado, consequentemente, há maior produtividade e atendimento de excelência ao cliente final”, ressalta a especialista.

Em 2024, cerca de 2% do orçamento total previsto pela Prestex foi alocado para investimentos em treinamento e desenvolvimento corporativo. Com a grande demanda por profissionais no setor de Logística, a Prestex vem contratando profissionais por alinhamento de valores e soft skills e investindo de forma sistemática em cursos e plataformas para desenvolvimento das habilidades técnicas.

“Na prática, sabemos que podemos capacitar nossos profissionais tecnicamente para estarem à frente do mercado, mas é difícil inspirá-los a vivenciar nossa cultura quando os valores são divergentes”, explica a chief compliance officer, Elizabete Loz. Ela comenta ainda que a empresa também investe na contratação de jovens aprendizes, estagiários e profissionais de outras áreas diferentes da logística, para aprimorá-los dentro da companhia.

É o caso da analista sênior comercial em Logística, Jennifer de Morais Ribeiro, de 25 anos, formada em Gestão Comercial. “Entrei na Prestex há cinco anos, como estagiária, e aqui fui me desenvolvendo”. Ela conta que já fez mais de 30 cursos oferecidos pela empresa, entre os obrigatórios da sua área e as trilhas optativas com temas variados da Universidade Prestex. “Todos me ajudaram no desenvolvimento pessoal e desempenho profissional. Quando nos capacitamos, alinhamos expectativas e o conhecimento passa a ser explícito, transformando um grupo de pessoas em prol de um único objetivo”, afirma.

No departamento de operações, o especialista em logística sênior, César Gonzales, de 56 anos de idade, e 12 na Prestex, também reforça a importância da qualificação, independentemente da idade ou experiência no setor. “Recentemente fiz um novo curso sobre como transportar cargas perigosas pelo modal aéreo, o DGR (Dangerous Goods Regulations), da Associação Internacional de Transporte Aéreo (IATA). A atualização faz parte da nossa rotina de trabalho.”

Além da formação dos gestores pela Fundação Dom Cabral e Programa de Liderança ministrado presencialmente pela Inspand Educação, a companhia também investiu na Universidade Prestex, uma plataforma própria e personalizada de estudos, com cerca de 100 cursos à disposição de todos os colaboradores. “Investimos em conteúdos exclusivos e autorais, mas também adquirimos alguns prontos complementares, além dos conteúdos obrigatórios para todos os profissionais, como o de compliance e o curso de prevenção ao assédio moral e sexual”, explica a diretora Elizabete Loz. A Prestex também disponibiliza cursos e treinamentos livres, opcionais, para quem tem interesse de ir além do que a função requer.

Os investimentos em treinamento e desenvolvimento de líderes e colaboradores da Prestex já mostram resultados efetivos no crescimento da empresa nos últimos anos. “A empresa teve um incremento de 14,08% nas contratações de colaboradores até agosto de 2024, em relação a 2023, e um aumento na produtividade da empresa com 33,5% a mais no volume de cargas transportadas, mantendo o SLA (índice de entregas no prazo) acima de 99%”, finaliza Elizabete Loz.