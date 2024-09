Festa de Flores e Morangos atrai 40 mil visitantes

Setembro chegou e com ele a tradicional Festa de Flores e Morangos de Atibaia, um dos eventos mais aguardados da região. Em sua 42ª edição, a festa teve início no dia 6 de setembro e segue até o dia 29, sempre de sexta a domingo. O tema do Pavilhão de Exposição de Flores deste ano é "Sucesso", que contou com quase 40 mil visitantes vindos de diversas partes do país, prestigiando o novo local do evento.

Este ano, a festa está de casa nova: o Parque Ecológico de Atibaia, um espaço amplo e acolhedor que proporcionou uma expansão significativa em diversas áreas, especialmente na praça de alimentação, que agora está maior. Com esse novo espaço, os visitantes podem conferir as variedades de pratos oferecidos, com destaque para a gastronomia japonesa e brasileira, que tem o morango como estrela em inúmeras sobremesas deliciosas.

A culinária japonesa, representada por diversas entidades da comunidade local, é um dos grandes destaques gastronômicos, com delícias como bentô, guioza, nikuman, yakissoba, karaage, tempurá, temaki e maki sushi. Para quem prefere os sabores nacionais, a festa também oferece opções tradicionais da culinária brasileira, entre refeições completas e lanches, garantindo opções para todos os visitantes.

Além das atrações gastronômicas, a programação cultural é bem diversificada. Apresentações itinerantes de Taiko, grupos de dança internacional e diversos shows musicais trazem uma diversidade de ritmos e performances. As apresentações celebram a rica herança cultural local e a integração entre as culturas japonesa e brasileira, proporcionando momentos de descontração e diversão.

O Pavilhão de Exposições, sempre um dos maiores atrativos da Festa de Flores e Morangos, tem uma tradicional decoração composta por mais de um milhão de pétalas de flores, renovadas semanalmente. As cores e formas cuidadosamente elaboradas simbolizam o "Sucesso", permite que o visitante tenha cenários que trazem um pedaço do Japão para o evento. Outras atrações como o Mini Shopping e o tradicional Jardim Japonês complementam a experiência dos visitantes.

Para aqueles que desejam levar um pouco da beleza da festa para casa, a Associação Pró-Flor montou um pavilhão dedicado à venda de flores, mudas, insumos e vasos, com mais de 5.500 itens à disposição. Já a Associação de Produtores de Morangos e Hortifrutigranjeiros de Atibaia, Jarinu e Região, em um espaço exclusivo, oferecendo várias variedades de morangos, direto dos produtores locais, reafirmando o título de Atibaia como a Capital Nacional do Morango.

A 42ª Festa de Flores e Morangos de Atibaia é realizada pela Associação Hortolândia de Atibaia, com apoio da Prefeitura Municipal de Atibaia, Associação dos Produtores de Morango e Hortifrutigranjeiros de Atibaia, Pró-Flor e Sindicato Rural de Atibaia. O evento conta ainda com o patrocínio da Sakata, Ball, Convém Supermercados, Amstel, Lago Azul, Sicredi e Graal.

A programação completa do evento está disponível no site oficial.