Secretaria da Educação disponibiliza cadernos de questões de preparação para o Enem 2024

Como parte das ações desenvolvidas na campanha “Vamo pra Cima”, a Secretaria da Educação (Seduc) disponibilizou uma série de cadernos de exercícios para ajudar os estudantes da Rede Estadual a se prepararem para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2024. Os materiais de apoio estão disponíveis no site do Vamo pra Cima , abrangendo todos os componentes curriculares cobrados na prova.

Todas as questões dos cadernos foram selecionadas para abordar temas recorrentes no Enem, como forma de simular de maneira mais precisa os conteúdos da avaliação. A partir de uma abordagem prática, os exercícios são um complemento do trabalho realizado em sala de aula, oferecendo uma oportunidade de revisão e de estudo dos conceitos.

A estrutura temática dos materiais foi baseada na análise de provas anteriores do exame, que foram relacionadas com as competências e habilidades estabelecidas tanto pela matriz do Enem quanto pela matriz de referência da Seduc. Os estudantes têm acesso ao gabarito e à resolução comentada de cada questão, sendo que não é discutida apenas qual é a alternativa correta, mas também os distratores – ou seja, as opções incorretas são exploradas e analisadas.

No caso da redação, o caderno traz orientações sobre a escrita do texto dissertativo-argumentativo, explicando as competências exigidas e apresentando os critérios de avaliação. Todos os temas das redações anteriores do Enem, desde a primeira edição, são listados de modo a ajudar o estudante a se familiarizar com os assuntos mais frequentes.

Além disso, o caderno oferece um estudo detalhado sobre a formulação da frase-tema, que auxilia a guiar a redação, e detalha estratégias para evitar o tangenciamento – um dos erros mais comuns entre os candidatos. Para isso, são analisadas quatro redações com nota máxima do Enem, com comentários que explicam os motivos que garantiram essas notas de destaque. Por fim, ainda foram incluídas três propostas inéditas de redação, com textos de apoio para treino, indicando recursos complementares para a preparação da escrita.

Além das questões do Enem, os cadernos apresentam exercícios de vestibulares de diversas regiões do Brasil, com o objetivo de ampliar o repertório cultural dos estudantes e estender suas possibilidades de interpretação e argumentação. A elaboração dos materiais de apoio contou com a equipe de especialistas da Divisão do Ensino Médio, que é liderada pela coordenadora do Ensino Médio, professora Kátia Rocha.

Em parceria com a ONG Embaixadores da Educação, o Vamo pra Cima é uma iniciativa da Seduc que busca mobilizar os estudantes na preparação ao Enem 2024. A ação é composta por três etapas: aulões ao vivo pela TV Seduc RS com os maiores professores Youtubers do Brasil, caravanas com eventos presenciais em todas as regiões do Estado e material personalizado de apoio aos estudos.