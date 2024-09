Epagri aprimora ferramenta de monitoramento do frio para produção de frutas de clima temperado

Horas de frio representam o somatório de temperaturas abaixo ou igual a 7,2º C – Foto: Aires Mariga / Epagri

A produção de frutas de clima temperado, como maçã , tem seus “segredos”. Um deles é o acúmulo de horas de frio registradas entre 1 de abril e 30 de setembro de cada ano. Essa é uma medida muito importante para orientar o manejo de pomares.

Entre o final do outono e o início do inverno, as fruteiras entram em estado de dormência, quando há uma drástica redução de suas atividades metabólicas. Cada frutífera precisa de uma quantidade mínima de frio para sair desse estado.

Para mensurar a quantidade necessária de frio para quebra de dormência, são utilizados dois métodos. As horas de frio representam o somatório de temperaturas registradas abaixo ou igual a 7,2º C. Já as unidades de frio são calculadas pelo Método Carolina do Norte Modificado. Ambos métodos consideram o intervalo entre o começo de abril e o final de setembro.

Ferramenta aprimorada

O Monitoramento do Frio disponível no site da Epagri/Ciram oferece essas informações a produtores e técnicos que atuam na área. Para aprimorar o serviço, a página foi atualizada e passou a disponibilizar mais informações, valiosas especialmente para as regiões do Estado onde existem poucas estações meteorológicas automáticas.

Foto: Reprodução/Secom SC

Segundo Angelo Massignam, pesquisador da Epagri/Ciram e um dos responsáveis pelas alterações, foram adicionados sete novos mapas ao monitoramento do frio . As inovações trazem informações mais detalhadas sobre as áreas que têm menos estações meteorológicas automáticas. A tecnologia faz isso interpolando informações geradas pelas estações do arredores.

Gráficos e boletim

Também foram adicionados à ferramenta novos gráficos. Eles trazem a temperatura média do ar do ano atual e a temperatura média climatológica do ar por décadas, entre 1993 e 2023. “Esse detalhamento ajuda os fruticultores, técnicos e estudantes vinculados ao setor a acompanhar a evolução das temperaturas deste ano comparadas com à média das temperaturas dos últimos 30 anos”, esclarece Ângelo.

Outra maneira de acompanhar o monitoramento do frio é através dos boletins mensais disponibilizados na página. O boletim de setembro informa que as horas de frio acumuladas de 1 de abril a 31 de agosto de 2024 foram inferiores à média histórica em todas as das localidades acompanhadas, a exceção de São Joaquim, que ficou um pouco acima da média. O documento informa ainda que o acúmulo de unidades de frio no período foi inferior à média histórica em todos os locais monitorados.