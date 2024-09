Portelense Ricardo Raffaelli Conquista Título de Campeão Gaúcho de Resistência no 2º Troféu Teutônia de Ciclismo

No último final de semana, a cidade de Teutônia (RS) foi palco do 2º Troféu Teutônia de Ciclismo de Estrada, uma prova desafiadora realizada no circuito do centro administrativo do município. O evento contou com cerca de 150 atletas disputando os lugares mais altos do pódio, especialmente nas categorias infantis e do Paraciclismo, que valiam pelo Campeonato Gaúcho de Resistência.

Entre os participantes estava o portelense Ricardo Raffaelli, que se destacou ao conquistar o título de Campeão Gaúcho de Resistência. O atleta, que já acumula cinco títulos gaúchos e três do Campeonato Noroeste, tem se dedicado intensamente à sua preparação e também ao incentivo de pessoas com necessidades especiais a se envolverem em diversas modalidades esportivas.

Ricardo Raffaelli leva o nome de Tenente Portela com orgulho por todo o estado do Rio Grande do Sul, e reconhece a importância do apoio recebido: "Quero agradecer a todos que acreditam no Paraciclismo gaúcho e fazem esse sonho acontecer."

Entre seus apoiadores estão Sicredi Raízes, Meganet, Seco Autopeças, Prefeitura Municipal, Biome Farmácia, Fitness Experiente, Mais Frango e Katatau Clube de Tiro. O atleta reforça a importância do incentivo ao esporte: "O incentivo é indispensável para qualquer pessoa e faz a diferença. Ser forte não é uma escolha, é um estilo de vida."