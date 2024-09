Agroindústrias familiares de 76 municípios gaúchos podem ampliar comércio para todo o país

Agroindústrias familiares de 76 municípios gaúchos poderão ampliar seu potencial de comercialização para todo o Brasil. Os empreendimentos foram incluídos pelo Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) na nova etapa do Projeto de Ampliação de Mercados de Produtos de Origem Animal para Consórcios Públicos de Municípios (Consim), que estimula consórcios intermunicipais a se integrarem ao Sistema Brasileiro de Inspeção de Produtos de Origem Animal (Sisbi-POA). Com a adesão, agroindústrias familiares dos municípios onde houver equivalência do Serviço de Inspeção Municipal (SIM) ao Sisbi-POA poderão vender seus produtos de origem animal (carnes, leite, pescados, ovos, mel e derivados) para todo o território nacional.

A iniciativa contempla dois consórcios municipais no Rio Grande do Sul, nas regiões de Santa Maria e Ijuí. A Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação (Seapi), informou que o processo é feito diretamente entre o consórcio e o Mapa.

Programa gaúcho tem 1.834 empreendimentos

No Estado, os empreendimentos familiares estão sob a alçada da Secretaria de Desenvolvimento Rural (SDR), que gere o Programa Estadual de Agroindústria Familiar (Peaf). Em agosto, o programa contava com 1.843 empreendimentos incluídos, mas não há indicação de unidades com produtos de origem animal aderidas ao sistema de inspeção federal.

A ampliação de mercados para a agroindústria familiar, especialmente com o fortalecimento do SIM para adesão ao Sistema Unificado Estadual de Sanidade Agroindustrial Familiar, Artesanal e de Pequeno Porte (Susaf) e ao Sisbi-Poa está na pauta da Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul (Famurs).

O coordenador técnico de Agricultura da Famurs, Mário Nascimento, destaca que a entidade trabalha com foco amplo, tanto no âmbito dos consórcios municipais quanto nos municípios de forma individualizada.

“Evidentemente que através dos consórcios o processo é facilitado devido à gestão integrada e os custos que são divididos entre os municípios consorciados”, explica Nascimento.

O coordenador explica que a federação tem atuação na qualificação, por meio da Escola de Gestão Pública da Famurs (EGP), de agentes municipais de inspeção para adequação das legislações e procedimentos municipais necessários ao cumprimento das legislações estadual e federal, como objetivo de buscar a equivalência dos serviços de inspeção.

Os consórcios no RS

Consórcio intermunicipal da Região Centro - Sede Santa Maria

Agudo Jaguari Quevedos São Pedro do Sul Cacequi Jari Restinga Seca São Sepé Capão do Cipó Júlio de Castilhos Santa Margarida do Sul São Vicente do Sul Dilermando de Aguiar Mata Santa Maria Silveira Martins Dona Francisca Nova Esperança do Sul Santiago Toropi Formigueiro Nova Palma São Francisco de Assis Tupanciretã Itaara Paraíso do Sul São João do Polêsine Unistalda Ivorá Pinhal Grande São Martinho da Serra Vila Nova do Sul

Consórcio intermunicipal do Noroeste - Sede Ijuí