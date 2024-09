Primeiros cartões do Bolsa Atleta RS são entregues pelo governo do Estado

O governo do Estado, por meio da Secretaria do Esporte e Lazer (SEL), fará a entrega dos primeiros cartõesaos contemplados pelo Programa Bolsa Atleta RS, na quarta-feira (11/9), às 15h30, no Centro Estadual de Treinamento Esportivo. O ato contará com as presenças do governador Eduardo Leite e do titular da SEL, Danrlei de Deus. Na solenidade também serão entregues os kits esportivos da segunda edição do Programa Segue o Jogo.

O Bolsa-Atleta RS é uma iniciativa inédita que concede auxílio financeiro aos atletas e técnicos que representam o RS em competições esportivas. O Segue o Jogo busca renovar materiais e equipamentos de projetos esportivos voluntários sediados e atuantes no Estado.

Aviso de pauta

O quê: entrega dos primeiros cartões do Bolsa Atleta RS

Quando:quarta-feira (1/9), às 15h30

Local:Centro Estadual de Treinamento Esportivo (rua Gonçalves Dias, 700, Menino Deus, Porto Alegre)