Santa Casa de Pelotas inaugura novo equipamento de ressonância magnética na terça (10)

Com a presença do governador Eduardo Leite, a Santa Casa de Misericórdia de Pelotas inaugura, na terça-feira (10/9), o equipamento de ressonância magnética adquirido com R$ 5,64 milhões do convênio entre o governo do Estado e o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJRS). A cerimônia terá a participação do presidente do TJRS, Alberto Delgado Neto, e da secretária da Saúde, Arita Bergmann.

Na local, também será assinado o convênio de R$ 2,88 milhões entre o governo do Estado, por meio da Secretaria da Saúde, e o Hospital Beneficiência Portuguesa de Pelotas para a aquisição de um angiógrafo.

Aviso de pauta

O quê: inauguração do equipamento de ressonância magnética da Santa Casa de Pelotas

Quando: terça-feira (10/9), às 10h

Onde: Santa Casa de Misericórdia de Pelotas (Praça Piratinino de Almeida, 53, Centro, Pelotas)