Governador inaugura nova oncologia e assina convênio para reforma de setor materno-infantil da Santa Casa do Rio Grande

O governador Eduardo Leite inaugura na terça-feira (10/9), às 9h30, a reforma do setor de oncologia d o Hospital de Cardiologia e Oncologia da Santa Casa do Rio Grande, no sul do Estado. A secretária da Saúde, Arita Bergmann, também participa do ato.

Na ocasião, também será assinado um convênio para reforma e ampliação das unidades de parto normal, internação obstétrica e internação pediátrica, cujo valor éde R$ 2.347.334,25. Com a reforma, a estrutura do hospitalna área materno-infantil se tornará mais adequada à Política Nacional do SUS.

Aviso de pauta

O quê: inauguração da reforma do setor de oncologia e assinatura de convênio para reforma e ampliação de unidades da área materno-infantil

Quando: terça-feira (10/9), às 9h30

Onde: Hospital de Cardiologia e Oncologia da Santa Casa do Rio Grande (avenida Presidente Vargas, 334, Rio Grande)