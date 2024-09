Gurias do Yucumã Flamengo perdem para o Elite de Ijuí por 2 a 0

A quarta rodada do Gauchão Feminino Ipiranga 2024 foi disputada na tarde deste domingo (8), com três jogos e cinco gols marcados. O Juventude, líder da competição, venceu o Brasil de Farroupilha por 2 a 0, em Farroupilha, mantendo 100% de aproveitamento. Já o Elite, jogando em casa, venceu o Flamengo de São Pedro por 2 a 0. No outro confronto, o Juventude Dr. Salomé, atuando ao lado de sua torcida, derrotou o Vidal Pro por 1 a 0. O time Futebol Com Vida folgou nesta rodada.

Elite 2x0 Flamengo de São Pedro

No estádio Bertholdo Christmann, o Elite garantiu a vitória ainda no primeiro tempo, com gols de Gabi Silva e Kelly. O Flamengo de São Pedro não conseguiu reagir, e o placar se manteve até o final. Na próxima rodada, o Flamengo de São Pedro enfrentará o Brasil de Farroupilha no domingo (15), às 15h, enquanto o Elite folga. Segundo o técnico Cristofer Macalli, a equipe sofreu algumas baixas minutos antes da partida, quando algumas atletas tiveram uma indisposição. Lembrando que além dos desfalques de última hora o time tem três atletas no departamento médico.

Demais Jogos

Juventude Dr. Salomé 1x0 Vidal Pro

As Gurias do Juventude Dr. Salomé, jogando em casa, no RGM Sports, venceram o Vidal Pro por 1 a 0. Gabão marcou o único gol da partida na segunda etapa. Na próxima rodada, o Juventude Dr. Salomé visitará o Juventude no domingo (15), às 15h. Já o Vidal Pro receberá o Futebol Com Vida no mesmo dia e horário.

Brasil-Far 0x2 Juventude

No duelo em Farroupilha, o Juventude derrotou o Brasil-Far por 2 a 0. Gabizinha marcou os dois gols da partida, um em cada tempo. No próximo domingo (15), às 15h, o Brasil-Far visitará o Flamengo de São Pedro, enquanto o Juventude enfrentará o Juventude Dr. Salomé.

Próxima rodada

As Gurias do Flamengo de São Pedro recebem o Brasil de Farroupilha no Estádio do Miraguai, no domingo, dia 15, às 15h.