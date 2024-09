América-MG recebe lanterna Guarani pela Série B do Brasileiro

Em lados opostos da tabela, o 9º colocado América-MG pega o lanterna Guarani, a partir das 18h30 (horário de Brasília) deste domingo (8) no estádio Independência, em Belo Horizonte, pela 25ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A TV Brasil transmite ao vivo.

O América-MG, que vem de derrota para o Mirassol na estreia do técnico Lisca, quer vencer em casa para entrar de vez na briga pelo G4 (zona de classificação para o acesso à Série A do Brasileiro). Em caso de triunfo o Coelho chega aos 38 pontos, encostarndo no pelotão de frente da competição.

“Ninguém falou que ia ser fácil quando vim para cá, mas vamos lutar muito e acreditar bola a bola, jogo a jogo”, declarou o técnico Lisca, deixando claro que acredita no acesso. Neste jogo o time mineiro não poderá contar com o zagueiro Éder, suspenso por acúmulo de cartões amarelos.

Já o Guarani encara o jogo como a oportunidade de deixar a lanterna da competição após 17 rodadas. Para isto, precisa vencer. O time de Campinas está invicto há quatro jogos, liderando o returno da Série B.

“[O bom momento] é muito da resposta que os atletas estão dando dentro de campo. A partir do momento que a equipe se consolida com atuações e resultados, não precisamos ficar buscando alternativas”, declarou o técnico Allan Rodrigo Aal valorizando a equipe titular do Guarani.

* Colaboração de Pedro Amorim (estagiário) sob supervisão de Paulo Garritano.