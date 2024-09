Mariana D’Andrea bate recorde e fica com ouro no halterofilismo

A seleção brasileira derrotou o Equador por 1 a 0, no final da noite da última sexta-feira (6) no estádio Couto Pereira, em Curitiba, pela 7ª rodad...

Esportes Há 6 minutos Em Esportes Brasil vence Equador para respirar nas Eliminatórias A seleção brasileira derrotou o Equador por 1 a 0, no final da noite da última sexta-feira (6) no estádio Couto Pereira, em Curitiba, pela 7ª rodad...