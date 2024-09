Saúde mental e qualidade de vida serão temas de palestra da Udesc Cefid em Florianópolis

O Centro de Ciências da Saúde e do Esporte (Cefid), da Universidade do Estado de Santa Catarina (Udesc), terá a palestra “Insights baseados em pesquisa e experiência clínica: o papel da saúde mental na qualidade de vida” na próxima segunda-feira, 9, às 13h15, no auditório da unidade, no Bairro Coqueiros, em Florianópolis.

Gratuito e aberto ao público em geral, o evento ocorrerá dentro do contexto do Setembro Amarelo, mês dedicado à prevenção do suicídio. O tema será apresentado pelo médico psiquiatra Manssur Cassias, que é graduado em Medicina pela Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) e especialista em Psiquiatria pelo Instituto de Psiquiatria de Santa Catarina (IPQ-SC).

A palestra está sendo organizada pelo projeto Promovendo a Saúde na Univer-cidade, que é coordenado pela técnica Valdirene Barros de Avila, da Udesc Cefid. Além disso, o evento conta com o apoio da Associação Catarinense de Psiquiatria (ACP).

Mais informações podem ser obtidas pelo e-mail [email protected] e pelo perfil do projeto no Instagram .

Procure ajuda

Caso você tenha pensamentos suicidas, você pode procurar ajuda especializada com o Centro de Valorização da Vida (CVV) e os centros de Atenção Psicossocial (CAPs) da sua cidade.

O CVV funciona 24 horas por dia (inclusive nos feriados) pelo telefone 188 e também atende por e-mail, chat e pessoalmente. A organização conta com mais de 120 postos de atendimento em todo o Brasil.

Serviço

O QUÊ: Palestra “Insights baseados em pesquisa e experiência clínica: o papel da saúde mental na qualidade de vida”, com o médico psiquiatra Manssur Cassias.

QUANDO: Segunda-feira, 9, às 13h15.

ONDE: Auditório da Udesc Cefid, na Rua Pascoal Simone, nº 358, Bairro Coqueiros, Florianópolis.

Assessoria de Comunicação da Udesc Cefid

Jornalista Rodrigo Brüning Schmitt

E-mail: [email protected]

WhatsApp: (48) 98801-7729

Telefone: (48) 3664-8637