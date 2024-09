Acidentes com motociclistas representam mais de 80% dos casos de trauma no Hospital Regional de São José

Foto: Divulgação/SES

O Hospital Regional de São José (HRSJ), unidade própria do Governo do Estado, é a principal referência para atender vítimas de acidentes na Grande Florianópolis. Os motociclistas estão entre os pacientes mais frequentes. Este ano, do total de vítimas de trauma atendidas na unidade, 83% se envolveram em acidentes com motocicletas. A maioria, jovens do sexo masculino, com idade entre 18 e 30 anos.

“Dois em cada três pacientes da ortopedia são internados devido a acidentes com motos”, destaca Daywson Koerich, diretor do hospital. De acordo com ele, o número de internações por traumas têm aumentado nos últimos anos. “Antes da pandemia, eram internados cerca de 140 pacientes por mês. Hoje, já chegamos a 400, somente vítimas de trauma. Nos primeiros seis meses deste ano, já superamos o número de internados de 2023”, destaca o diretor.

Os números impressionam. Até agosto deste ano, a unidade atendeu 2.484 vítimas de acidentes com motocicletas. De acordo com Daywson, a demanda crescente impactou diretamente os serviços prestados, forçando o hospital a se adaptar.

“Muitos desses pacientes precisam passar por um procedimento cirúrgico. Eles requerem, em maior ou menor grau, uma internação para que possam fazer essa cirurgia. Hoje cada vez mais temos que ampliar leitos para atender a essa população. Tivemos que readequar e reorganizar toda a estrutura hospitalar e expandir o centro cirúrgico para dar conta desse aumento”, explicou.

13,5 mil cirurgias ortopédicas

Neste ano, o HRSJ realizou mais de 13,5 mil cirurgias na área de Ortopedia e Traumatologia. Apesar da quantidade expressiva, o diretor destaca a importância de uma reflexão sobre esses números. “Temos batido recordes de cirurgias, mas precisamos repensar hoje a violência no trânsito, o modo de condução, para evitarmos que tantas pessoas sofram com esses procedimentos e suas sequelas, em decorrência de acidentes”, finaliza.

Referência em ortopedia, o HRSJ integra a rede pública hospitalar da Secretaria de Estado da Saúde (SES) e atende casos de urgência no sistema porta aberta, ou seja, mantém pronto-socorro funcionando 24h para atendimento à população. A unidade de saúde possui também maternidade, centro cirúrgico, Unidade de Terapia Intensiva (UTI) adulto e neonatal, leitos de internação, além de serviços de apoio à diagnose e terapia.