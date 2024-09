Estado inaugura novos leitos de UTI infantil e ventilação no Hospital Universitário de Joaçaba

Fotos: Roberto Zacarias/Secom

O Governo do Estado segue cuidando dos pacientes infantis com ampliação da rede de saúde de Santa Catarina. Nesta sexta-feira, 6, o governador Jorginho Mello e o secretário de Estado da Saúde, Diogo Demarchi, inauguraram 20 leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI), sendo 10 pediátrica e 10 neonatal, no Hospital Universitário Santa Terezinha (HUST), em Joaçaba. Além disso, foram abertos cinco leitos pediátricos com suporte ventilatório.

O investimento do Governo do Estado foi de R$ 5 milhões para compra de equipamentos, a fim de equipar os leitos de UTI. A Secretaria de Estado da Saúde (SES) fará o custeio dos serviços até que sejam habilitados pelo Ministério da Saúde. O montante da contratualização do Estado com o hospital para atendimento pelo Sistema Único de Saúde (SUS) é de R$ 9,5 milhões mensais.

“Essa entrega de hoje aqui em Joaçaba já deveria ter sido feita bem antes. Foram anos e anos pedindo investimentos aqui para o nosso Meio-Oeste. É com muita alegria que estou aqui hoje para essa entrega tão importante que vai ajudar a salvar a vida de muitas e muitas crianças. No nosso governo a saúde é prioridade. Estamos zerando a fila de cirurgias e melhorando as estruturas dos nossos hospitais para receber e atender os catarinenses, com equipamentos mais modernos e profissionais qualificados”, disse o governador Jorginho Mello.

Foto: Reprodução/Secom SC

“O Governo de Santa Catarina está comprometido em ampliar e qualificar a assistência hospitalar em todo o Estado. A abertura desses leitos de UTI no HUST é um marco importante para a região e faz parte do nosso esforço contínuo de melhorar a capacidade de atendimento, especialmente em áreas de alta complexidade. Essas unidades são fundamentais para garantir que as crianças recebam o cuidado intensivo necessário”, afirmou o secretário de Estado da Saúde, Diogo Demarchi.

O HUST é uma das 150 unidades que estão inseridas no Programa de Valorização Hospitalar para atendimento pelo Sistema Único de Saúde (SUS), com incentivo fixo mensal no valor de R$ 1,2 milhão. Além disso, tem pactuado com a SES a realização de cirurgias eletivas cujo valor mensal pode chegar a R$ 2,9 milhões mensais.

“Este momento histórico é um desejo de anos que está sendo concretizado. Com estas UTIs, teremos infraestrutura de altíssima qualidade para cuidar das nossas crianças. Obrigada ao Governo do Estado e à Secretaria Estadual de Saúde, que viabilizaram o investimento para a estrutura completa dos leitos e a manutenção dos serviços. Isso são vidas sendo salvas. Que possamos continuar trabalhando juntos, ajudando o Estado nesse compromisso com a saúde dos pacientes da nossa região”, reforça a diretora do HUST, Lindamir Secchi Gadler.

Foto: Reprodução/Secom SC

O hospital atende os pacientes da região do Meio-Oeste com serviços de Alta Complexidade em Oncologia, Neurologia/neurocirurgia, Ortopedia e Terapia Nutricional (enteral e parenteral). Também realiza atendimento em Clínica Médica, Clínica Cirúrgica, Pediatria, Ginecologia e Obstetrícia. Possui 20 leitos de UTI adulto e atende casos de emergência no sistema porta aberta, pela Rede de Atenção às Urgências e Emergências (RUE). Conta ainda com um centro de diagnóstico por imagem de alto padrão e disponibiliza 198 leitos, dos quais cerca de 90% são destinados ao SUS.

