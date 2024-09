Governo assina contrato para implantação de Centro de Atendimento em Saúde do TEAcolhe em Erechim

A Secretaria da Saúde (SES) firmou contrato, nesta quinta-feira (5/9), com o Instituto Pensare, no valor total de R$ 960 mil anuais para a implantação do 27º Centro de Atendimento em Saúde (CAS) do Programa TEAcolhe, em Erechim. O repasse será feito em parcelas mensais de R$ 80 mil para custeio do novo centro, que funcionará por meio de prestação de serviços ambulatoriais técnico-profissionais, com atendimento regionalizado e regulado por equipe multiprofissional.

O espaço ficará localizado na Rua Romeu Paiva, 139, no bairro Bela Vista, em Erechim. Para atender pessoas com Transtorno do Espectro do Autismo (TEA) de 33 municípios da região do Alto Uruguai, contará com cinco consultórios e com profissionais de psicologia, psiquiatria, neurologia, assistência social, fonoaudiologia fisioterapia, pedagogia e terapia ocupacional.

Durante o ato de assinatura, que ocorreu por videoconferência, a secretária da Saúde, Arita Bergmann, disse que o programa TEAcolhe avançou para atender às famílias atípicas em 2024. “Faltava justamente a implantação de um CAS para atender na região do Alto Uruguai. E o Instituto Pensare tem qualificação técnica para ser um ponto de atendimento e uma experiência exitosa”, afirmou.

“Serão 1.200 atendimentos e 150 novos usuários por mês, com acesso via regulação. Até 2025, queremos implantar mais 30 Centros de Atendimento em Saúde do TEAcolhe”, enfatizou a secretária.

A chefe da Divisão de Políticas Transversais da SES, Fernanda Mielki, ressaltou a importância do centro para a região. “O novo CAS de Erechim, somado ao CAS da Apae de Nonoai, traz uma cobertura significativa, em pontos estratégicos para a qualificação dos serviços da rede de atendimento.”

“A criação de um serviço especializado e focado em TEA representa um marco fundamental para a comunidade de Erechim. Além de oferecer diagnóstico e suporte essencial para a criança e a família, esse serviço fará a promoção de intervenções eficazes, em tempo hábil, dando condições para a devida inclusão social e redução dos efeitos do transtorno na vida adulta da criança que será atendida”, disse a representante do Instituto Pensare e psicóloga, Gislene Alves Hawryluk.

TEAcolhe

O programa TEAcolhe foi criado pelo governo do Estado para atendimento especializado, intersetorial e multidisciplinar às pessoas com TEA e suas famílias no Rio Grande do Sul. O programa conta com Centros Macrorregionais (CMR), Centros Regionais de Referência (CRR) e Centros de Atendimento em Saúde (CAS) que desenvolvem ações integradas entre as áreas da saúde, educação e assistência social.