Saúde em Obras: Estado inaugura reforma de enfermaria e ambulatório do Hospital Infantil Joana de Gusmão

Foto: Leo Munhoz / SECOM

Mais uma conquista importante para a saúde das crianças de Santa Catarina. O governador Jorginho Mello e o secretário de Estado da Saúde, Diogo Demarchi, entregaram nesta quinta-feira, 5, a reforma da enfermaria da Unidade D e do Ambulatório Geral C do Hospital Infantil Joana de Gusmão (HIJG). As melhorias incluem a ampliação dos leitos de internação, que passaram de 20 para 26, e a revitalização de 15 consultórios do ambulatório. A enfermaria retoma seu funcionamento na segunda-feira, 9, enquanto o ambulatório reabre já nesta sexta-feira, 6, ambos a partir das 7h.



“Estamos fazendo mais uma entrega, nesse hospital que é referência, a gente já fez muitas intervenções aqui. Só não vê quem não quer que a gente tá cuidando com muito carinho, tá mudando as instalações, transformando, dando mais condições de conforto para as pessoas que vêm para cá, as crianças, as mães, enfim todas e em todos os setores. A gente tá revisando, tá passando a limpo tudo que não fizeram em 30 anos em Santa Catarina”, disse o governador Jorginho Mello.

Foto: Reprodução/Secom SC

Enfermaria

A Unidade D, maior enfermaria do hospital, com 500 metros quadrados, recebeu a instalação de uma nova rede de gases medicinais e vácuo clínico. As antigas tubulações não eram suficientes para atender às necessidades. O setor também foi ampliado e recebeu seis novos leitos de internação, bem como novos mobiliários, camas e poltronas, louças sanitárias, cinco aparelhos de ar-condicionado, revisão da rede elétrica, novo piso, pintura geral e decoração com temas infantis.

“Estamos colocando novamente os leitos clínicos em funcionamento, que por si só já é importante. Além de revitalizar as áreas, a gente tá aumentando seis leitos clínicos nessa Unidade D. No total, agora o hospital ultrapassa 200 leitos. Isso é um pleito antigo nosso, de aumentar a capacidade instalada. Posteriormente nós iniciaremos na emergência uma adequação dos consultórios e da parte da emergência e nós vamos continuar de uma maneira organizada, planejada essas entregas para recuperar essas nossas estruturas da unidades próprias”, explicou o secretário Diogo Demarchi.

Foto: Reprodução/Secom SC

Ambulatório

No Ambulatório Geral (Grupo C), que ocupa uma área de 600 metros quadrados, foram revitalizados 15 consultórios, sendo 10 destinados à pediatria geral e 5 à infectologia. As melhorias incluíram a troca do forro, novas longarinas, tratamento de infiltrações e pintura geral, instalação de 11 novos equipamentos de ar-condicionado e modernização da iluminação com lâmpadas de LED, mais eficientes e econômicas.

“Além de um espaço mais amplo e humanizado que a gente está entregando, também tem o aumento desse número de leitos. Então isso acaba refletindo diretamente no atendimento da população”, comemora a diretora do hospital, Maristela Cardoso.

Foto: Reprodução/Secom SC

Outras melhorias

As obras no Hospital Infantil Joana de Gusmão continuam, com as reformas na emergência e unidades de enfermaria C e B. Até o momento, o Governo de Santa Catarina, por meio da Secretaria de Estado da Saúde (SES), já formalizou contratos no montante de R$ 4,7 milhões para obras no HIJG.

As reformas destes setores receberam o apoio do Ministério Público do Trabalho de SC (Procuradoria Regional do Trabalho de Florianópolis), do Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região (1ª Vara do Trabalho de Florianópolis), além de empresas privadas e pessoas físicas.

Essas melhorias na estrutura hospitalar e ampliação do serviço refletem o compromisso do Governo do Estado, da Secretaria de Saúde e do hospital com a excelência no cuidado infantil, assegurando que os pacientes recebam um atendimento de alta qualidade em um ambiente que promove o cuidado e bem-estar físico e emocional. Até o início de setembro de 2024, o HIJG já realizou mais de 131 mil atendimentos, abrangendo serviços de emergência, internação e ambulatório.



Texto: Silvestre Lacerda