Olimpíada reúne equipes do Samu para capacitação e multiplicação de conhecimentos

Foi realizada, nesta quinta-feira (5/9), a Olimpíada do Samu/RS, na qual equipes de suporte básico e de suporte avançado foram testadas em um ambiente de simulação, contribuindo para a capacitação, a interação e a multiplicação de conhecimentos. A olimpíada é organizada pela Secretaria da Saúde (SES) e faz parte da programação alusiva aos 20 anos de implantação do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) no Rio Grande do Sul.

O primeiro lugar entre as unidades de suporte avançado foi da equipe de Bento Gonçalves, seguida pela de Caxias do Sul e de Porto Alegre. No caso das unidades de suporte básico, o primeiro lugar ficou com equipe de Ijuí, com Vacaria em segundo lugar e Caxias do Sul em terceiro.

As equipes foram monitoradas em atividades simuladas de prestação de atendimento médico de urgência e emergência em quatro cenários avaliados: parada cardiorrespiratória, extricação (retirar uma vítima de um local onde ela não pode ou não deve sair por conta própria), imobilização padrão e via área.

“Após a olimpíada, seguiremos trabalhando com educação permanente, pontuando as necessidades de melhorias para as equipes. tendo em vista o que foi identificado nessas práticas”, destacou a diretora doDepartamento de Regulação Estadual (DRE), Suelen Arduin.

“A olimpíada é uma atividade de integração entre as equipes do Samu do RS que permite aperfeiçoamento técnico e fornece educação permanente”, reforçou o diretor-adjunto do DRE da SES, Rogério Schneider.

A titular-adjunta da SES, Ana Costa, participou da abertura da olímpiada. “Independentemente do resultado, todos aqui são vencedores e vencem a cada atendimento realizado”, afirmou. Ela também visitou estandes da Prevensul 2024, uma mostra com seminários, palestras e workshops que está sendo realizada na PUCRS até a sexta-feira (6/9).

Participantes

Suporte básico: Bento Gonçalves, Cândido Godói, Carlos Barbosa, Caxias do Sul, Ijuí, Pelotas, Porto Alegre, Porto Xavier, Santa Maria, Santa Vitória do Palmar, Tapes e Taquari.





Suporte avançado: Bento Gonçalves, Caxias do Sul, Palmeira das Missões, Pelotas, Porto Alegre e Santa Maria.