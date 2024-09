Técnico Cristofer Macalli intensifica treinos das Gurias do Yucumã Flamengo antes de confronto decisivo

Às vésperas de mais uma rodada do Campeonato Gaúcho Feminino 2024, o treinador Cristofer Macalli intensificou os treinamentos físicos e táticos das Gurias do Yucumã Flamengo, em preparação para o enfrentamento com a equipe do Elite de Ijuí.

Segundo Macalli, a partida, marcada para o próximo domingo, 8 de setembro, no Estádio Bertholdo Christmann, em Ijuí, é tratada como um clássico regional e um confronto direto pela classificação à próxima fase.

O treinador lamentou a ausência da atacante argentina Letícia Antonela Woll, que passou por cirurgia nesta semana e ficará afastada dos gramados por pelo menos 30 dias. Este é o terceiro desfalque no elenco por conta de lesões.

Após o confronto em Ijuí, a equipe portelense voltará a jogar em casa no dia 15 de setembro, quando enfrentará o Brasil de Farroupilha, que atualmente ocupa a segunda posição na tabela.