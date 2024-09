Hospital de Parobé terá enfermaria com dez leitos para casos de acidente vascular cerebral

O governo do Estado, por meio da Secretaria da Saúde (SES), e a direção da Associação Beneficente de Parobé assinaram, nesta quarta-feira (4/9), termo aditivo ao contrato de prestação de serviços do Hospital São Francisco de Assis que possibilitará a abertura de dez leitos para cuidados com pacientes que sofreram acidente vascular cerebral (AVC).

Foram incorporados R$ 7,9 milhões em novos recursos federais, solicitados pelo Estado, para qualificar o atendimento à população dos Vales do Paranhana e do Sinos. O centro para atendimento ao AVC conta com cinco leitos para o atendimento de casos com AVC agudo e outros cinco leitos de AVC integral. Para financiar o serviço, o hospital receberá R$ 93,5 mil mensais (R$ 1,12 milhão por ano).

O contrato também incorpora a habilitação federal do hospital com 100% dos atendimentos pelo Sistema Único de Saúde (SUS) e mais R$ 152,8 mil por mês (R$ 1,83 milhão anuais). Outro setor habilitado é a enfermaria de retaguarda, com 28 leitos qualificados de clínica médica, tendo direito a um recurso mensal de R$ 144,7 mil (R$ 1,73 milhão por ano).

O termo aditivo assinado nesta quarta também habilita, temporariamente, por seis meses, dez leitos da Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) para atendimento de pacientes com Síndrome Respiratória Aguda Grave (Srag), com um repasse de R$ 540 mil por mês (R$ 3,2 milhões no total).

Em agosto, na assinatura do termo aditivo anterior, já haviam sido incorporados mais R$ 7,7 milhões, com a atualização dos valores dos recursos federais para financiar os atendimentos de casos de média e de alta complexidade, o Teto MAC, e um total de R$ 11 milhões em incentivos estaduais (R$ 355 mil a mais).

“Sabemos o compromisso que o Hospital São Francisco de Assis tem de cumprir as habilitações que se propõe executar”, ressaltou a titular da SES, Arita Bergmann, “É muito gratificante estar aqui para demonstrar a vontade do hospital de cooperar para que possamos fazer uma saúde melhor para todos na região”, acrescentou o presidente da Associação Beneficente de Parobé, Elois dos Santos.