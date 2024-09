Em 20 anos, Samu/RS já recebeu mais de 24 milhões de ligações

Desde a Operação Verão de 2004/2005, quando o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) iniciou as atividades no Estado, o serviço já recebeu mais de 24 milhões de ligações – uma média de 2,4 mil ligações por dia. Só em 2024, o Rio Grande do Sul tem uma média de aproximadamente 700 acionamentos de equipes do Samu por dia. Em 85% desses casos, são acionadas as unidades de suporte básico e em 15% as unidades de suporte avançado.

Os dados foram apresentados pela diretora do Departamento de Regulação Estadual, da Secretaria da Saúde (SES), Suelen Arduin, durante o Seminário Sul-Brasileiro de Urgência e Emergência. A apresentação também destacou os motivos dos chamados de socorro, com referência aos anos de 2023 e 2024, sendo os motivos clínicos (57%), traumáticos (26%) e psiquiátricos (13%) os mais comuns.

O Samu/RS tem reduzido o tempo entre o envio da ligação e o efetivo atendimento do médico regulador e também entre a chamada da ligação no 192 e o primeiro comunicado à equipe. No primeiro caso, o tempo de 2min27s em janeiro de 2022 foi reduzido para 57s em julho de 2024. O tempo entre a entrada da ligação e o acionamento da equipe caiu de 7min18s para 6min17s no mesmo período.

Atualmente, há 164 bases do Samu no Rio Grande do Sul – 140 bases do Samu/RS; 23 das regionais de Pelotas, Caxias do Sul e Bagé; e uma base do município de Porto Alegre.

O Samu/RS tem 150 unidades de suporte básico, 30 unidades de suporte avançado e 14 motolâncias. A cobertura do Samu no Estado, incluindo a regulação de Porto Alegre e as regionais, está presente em 91% dos municípios.

Secretaria parabeniza Samu

Durante a abertura do evento, a secretária da Saúde, Arita Bergmann, parabenizou as equipes do Samu/RS e reconheceu o esforço dos profissionais no enfrentamento das enchentes. “O Samu deu a melhor resposta e por isso tenho gratidão a todos que se envolveram no enfrentamento da calamidade meteorológica”, destacou a secretária. Ela também defendeu a necessidade de um atendimento com uma avaliação técnica, mas, principalmente, acolhedora e humanizada.

Na abertura do evento, a secretária da Saúde, Arita Bergmann, parabenizou as equipes do Samu/RS -Foto: José Luís Zasso/Ascom SES

Olimpíada do Samu/RS será realizada na quinta-feira (5/9)

Após o Seminário, será realizada também a Olimpíada do Samu/RS. No evento, equipes de suporte básico e suporte avançado serão testadas em suas habilidades na atuação na prática em um ambiente de simulação, contribuindo para a capacitação, interação entre as equipes e compartilhamento de conhecimentos.

A Olimpíada do Samu/RS acontece na quinta-feira (5/9), a partir das 13h, no Centro de Eventos (prédio 41) da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS). O Seminário tem atividades pelo período da manhã. Os eventos, que compõem a programação da Prevensul 2024, são organizados pela Secretaria da Saúde (SES).

A Olimpíada do Samu/RS e o Seminário Sul-Brasileiro de Urgência e Emergência integram a programação alusiva aos 20 anos da implantação do Samu no Rio Grande do Sul.

Seminário Sul-Brasileiro de Urgência e Emergência

Ocorre entre quarta (4) e quinta-feira (5/9), no Centro de Eventos da PUCRS. A programação completa pode ser acessada no site .

Prevensul

Realizada entre quarta (4) e sexta-feira (6/9), a mostra volta a Porto Alegre depois de oito anos, com seminários, palestras e workshops, sendo realizada na PUCRS. A programação completa está disponível aqui .