Município de Farroupilha recebe título de Capital Nacional da Moda de Inverno

O presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva sancionou, sem vetos, a lei que concede o título de Capital Nacional da Moda de Inverno ao município de Farroupilha (RS). A norma ( Lei 14.954, de 2024 ) foi publicada noDiário Oficial da União (DOU)nesta terça-feira (3).

A lei teve origem em um projeto apresentado na Câmara dos Deputados pelo deputado Bibo Nunes (PL-RS) e aprovado pelo Senado, após parecer favorável em agosto pelo relator, senador Hamilton Mourão (Republicanos-RS).

— A oficialização do título trará inúmeros benefícios ao setor, sobretudo de mídia, e consolidará a cidade como o mais importante polo do segmento no Brasil, atraindo compradores, investimentos e propiciando ainda mais eventos — argumentou Mourão.

O senador ainda destacou que a cidade abriga feiras e eventos relacionados ao setor, nos quais os fabricantes e estilistas têm a oportunidade de apresentar suas coleções e estabelecer contatos comerciais, e que essas ações contribuem para fortalecer a indústria da moda de inverno e desenvolver ainda mais outros setores econômicos da cidade e região.

Farroupilha tem cerca de 70 mil habitantes e é um dos principais polos da indústria têxtil no Brasil. O município conta com 400 pontos de venda e uma produção mensal de 450 mil peças. São 71 marcas locais, sendo que, dessas, 59% estão há mais de 10 anos no mercado. Aproximadamente 79% do setor é composto por fabricantes de malhas e confecções, e a indústria gera mais de 3 mil empregos diretos.

Camily Oliveira sob supervisão de Patrícia Oliveira