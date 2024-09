Rosana Martinelli alerta para implicações econômicas de decisões sobre X e Starlink

A senadora Rosana Martinelli (PL-MT) afirmou, em pronunciamento nesta quarta-feira (4), que as decisões de suspender a rede social X (antigo Twitter) e de bloquear as contas da provedora de internet Starlink no Brasil é “um verdadeiro absurdo, com implicações econômicas gravíssimas”. As medidas foram tomadas pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), na semana passada e a decisão de suspender o X foi confirmada pela Primeira Turma do STF na última segunda-feira (2).

— Estamos falando de milhões de brasileiros que utilizam a plataforma X, diariamente, para negócios, comunicação e informação. Com essa medida, a liberdade de expressão de 22 milhões de usuários está sendo diretamente, ameaçada e essa suspensão afeta, profundamente, empresas e produtores de conteúdo que dependem da plataforma como sua principal fonte de renda. Mas os impactos não param por aí. O bloqueio das contas da Starlink, a maior provedora de internet via satélite no país, pode causar prejuízos irreparáveis, em diversas áreas essenciais, incluindo a segurança nacional e a inteligência artificial.

Rosana Martinelli destacou que a Starlink detém 42% do mercado de internet via satélite, atendendo 215 mil clientes na região Norte. A parlamentar afirmou que a medida do STF, além de prejudicar a população, cria uma incerteza no ambiente de negócios e afasta potenciais investidores.

— Como podemos inovar se, a qualquer momento, temos uma decisão judicial que causa uma insegurança jurídica muito grande? Eu pergunto como você vai investir se você não tem segurança hoje para a empresa brasileira e também para as internacionais que querem investir no país. Ao invés de proteger os interesses nacionais, essa medida acaba por fragilizá-los, afastando investimentos e inibindo o crescimento de setores-chaves para a economia.