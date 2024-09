Atleta das Gurias do Yucumã Flamengo passa por cirurgia após mal-estar durante treino

A jovem atacante Letícia Antonela Woll, das Gurias do Yucumã Flamengo, passou mal após o treinamento desta terça-feira no CT São Pedro, em Tenente Portela. A atleta, que é natural de El Soberbio, na Argentina, relatou desconforto no estômago, e a comissão técnica prontamente a encaminhou ao Hospital Santo Antônio de Tenente Portela.

Após a realização de exames, foi diagnosticada uma infecção no apêndice, e Letícia precisou passar por uma cirurgia de emergência. A operação foi bem-sucedida, e a atleta já se encontra no quarto em recuperação.

Letícia Antonela Woll aguardava liberação dos documentos para estrear pela equipe, liberação essa que aconteceu na última sexta-feira. Apesar de estar ansiosa para jogar, a atleta terá que aguardar mais alguns dias para retornar aos gramados.

As Gurias do Yucumã Flamengo voltam a jogar as 15h do próximo domingo, dia 8 de setembro, em Ijuí, contra a equipe do Elite. A equipe portelense voltará a jogar em casa no dia 15 de setembro, quando enfrentará a forte equipe do Brasil de Farroupilha, que atualmente ocupa a segunda posição na tabela.