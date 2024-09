Setembro Amarelo: Cepon promove ações de prevenção à saúde mental

Foto: Divulgação/SES

O Centro de Pesquisas Oncológicas (Cepon), unidade do Governo do Estado, vinculada à Secretaria da Saúde de Santa Catarina(SES), está promovendo uma série de atividades voltadas para a segurança, saúde e bem-estar de seus colaboradores ao longo do mês de setembro. A programação, que inclui a Semana Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho (SIPAT), entre os dias 2 e 6, visa conscientizar sobre a prevenção de acidentes e doenças ocupacionais, além de incentivar práticas saudáveis no ambiente de trabalho, com foco no bem-estar integral dos funcionários.

O Setembro Amarelo, campanha nacional dedicada à conscientização sobre a saúde mental e prevenção ao suicídio, é o destaque das ações promovidas pelo Cepon. A iniciativa incentiva o diálogo sobre questões emocionais e a busca por ajuda em momentos de crise. Dados da Organização Mundial da Saúde (OMS) mostram que o suicídio é uma grave questão de saúde pública global, com cerca de 14 mil casos registrados anualmente no Brasil, o que equivale a uma média de 38 suicídios por dia.

Para o diretor-geral do Cepon, Marcelo Zanchet, as atividades planejadas não apenas reforçam a prevenção de doenças ocupacionais, mas também reafirmam o compromisso da instituição com a saúde mental dos colaboradores. “Essas ações são essenciais para garantir um ambiente de trabalho saudável e seguro, onde o cuidado com a mente e as emoções é tratado com a devida importância”, afirma.

Com o tema Mente Saudável, Trabalho Seguro, as atividades promovidas pelo Cepom refletem o compromisso da instituição em criar um ambiente de trabalho mais saudável, consciente e seguro, reduzindo riscos, oferecendo aos colaboradores ferramentas e espaços para cuidar de sua saúde mental. “O evento se alinha às necessidades contemporâneas dos trabalhadores, que enfrentam desafios crescentes relacionados ao estresse e ao equilíbrio entre vida pessoal e profissional. Essas iniciativas são essenciais para a prevenção de doenças mentais e para o bem-estar geral”, reforça a psicóloga Estefânia Dobes, que atua no Cepon, unidade gerida pela Fahece.

Setembro Amarelo no Cepon – Programação da SIPAT

Data: 2 a 6 de setembro

Local: CEPON

Público: Colaboradores do CEPON e público interessado

4 de Setembro

– Palestra: Envelhecimento Saudável, Longevidade e Qualidade de Vida: 14h30 às 15h30 – Anfiteatro do CEPON

Dr. Rodrigo Willens discute estratégias para um envelhecimento saudável, enfatizando a importância da longevidade com qualidade de vida.

5 de Setembro

– Palestra: Escuta Ativa e Suicídio: 14h às 15h – Sala de Treinamentos do CEPON.

José Vilela Sobreira, do Centro de Valorização da Vida, discute a importância da escuta ativa como ferramenta de prevenção ao suicídio.

6 de Setembro

– Meditação Ativa: 10h às 10h30 – Anfiteatro do CEPON

Conduzida pela Enf. Cladir Alves, a sessão de meditação ativa visa o equilíbrio mental e emocional dos colaboradores.

– Palestra: Superando Estigmas, Unindo Psicoterapia, Nutrição, Neurociência e Esperança para Entender Nosso Propósito nessa Jornada: 14h às 15h – Anfiteatro do CEPON

Dr. Rodolfo Fischer explora a integração entre psicoterapia, nutrição e neurociência para uma vida mais equilibrada e esperançosa.