Florianópolis é declarada Capital Nacional das Startups

Florianópolis, em Santa Catarina, agora detém oficialmente o título de Capital Nacional das Startups. Isso foi estabelecido pela Lei 14.955, de 2024 , sancionada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva e publicada noDiário Oficial da Uniãona terça-feira (3).

A lei teve origem em um projeto apresentado na Câmara dos Deputados em 2019. O texto foi aprovado de forma terminativa na Comissão de Educação (CE) do Senado, com relatoria do senador Esperidião Amin (PP-SC).

Para o senador, Florianópolis tem se destacado no cenário nacional pela quantidade de startups e empresas de base tecnológica. A cidade oferece incentivos fiscais, programas de apoio ao empreendedorismo e, ressalta ele, um ambiente favorável ao desenvolvimento de novos negócios.

Esperidião Amin também destacou que a cidade sedia vários eventos de inovação e empreendedorismo ao longo do ano, além de contar com iniciativas que facilitam o acesso ao crédito e promovem a internacionalização das startups locais.

"Com uma infraestrutura tecnológica de ponta, dotada de parques tecnológicos e centros de inovação, a capital catarinense reúne diversoshubsde inovação, oferecendo suporte técnico e logístico às startups", diz o senador.

Em seu parecer, ele enfatizou a importância do reconhecimento de Florianópolis como um exemplo em inovação e suporte ao empreendedorismo.

"Essas empresas não apenas geram emprego e renda, mas também alçam Florianópolis ao mapa global da inovação. Reconhecer a cidade como a Capital Nacional das Startups representa, de um lado, medida que faz jus à realidade e, de outro, exemplo a ser seguido por outras regiões do país", enfatiza o senador.

Vinícius Gonçalves, sob supervisão de Patrícia Oliveira