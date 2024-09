Oposição fará pedido de impeachment de Moraes na segunda, diz Cleitinho

O senador Cleitinho (Republicanos-MG) anunciou, em pronunciamento no Plenário na terça-feira (3), que a oposição planeja protocolar um pedido de impeachment de iniciativa popular, contra o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, na próxima segunda-feira (9).

Cleitinho explicou que, até o momento, foram coletadas mais de 1 milhão de assinaturas em apoio à iniciativa, demonstrando, segundo ele, o engajamento da população. O senador disse que espera que o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, coloque o pedido em votação com urgência.

— Vamos ser democráticos com todo mundo: aceite o pedido dos deputados federais, dos senadores, e coloque para votar. Faça uma Comissão e vamos investigar, porque o ministro adora investigar, o ministro Alexandre de Moraes adora investigar todo mundo. Então, qual é o problema de ele ser investigado também? Quem não deve não teme. Eu vou, aqui, sempre me posicionar pelo impeachment dele — disse Cleitinho.

O parlamentar reforçou o pedido de apoio aos senadores da direita e relembrou o impeachment de Dilma Rousseff. Para ele, não há argumento que justifique tratar um ministro do STF de forma diferente. No mesmo discurso, ele criticou a homenagem ao Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) que estava prevista para ocorrer durante o desfile de 7 de setembro.

O convite já havia sido feito ao MST, que teria dois representantes que atuaram durante as enchentes no Rio Grande do Sul, mas o governo desistiu da ideia. O senador também criticou o gasto de quase R$ 7 milhões com o desfile de sábado na Esplanada dos Ministérios, sugerindo que os recursos poderiam ser empregados no auxílio às vítimas que ainda necessitam de ajuda.

— Você quer fazer homenagem ao Rio Grande do Sul? Em vez de gastar R$ 7 milhões aqui para prestar continência para o MST, pega R$ 7 milhões e leva lá para o Rio Grande do Sul, porque eles estão passando dificuldade ainda — enfatizou.