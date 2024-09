André Amaral celebra criação de novos campi do Instituto Federal da Paraíba

O senador André Amaral (União-PB) destacou, em pronunciamento na terça-feira (3), o lançamento simbólico das pedras fundamentais dos três novos campi do Instituto Federal da Paraíba, nas cidades de Mamanguape, Queimadas e Sapé. O evento aconteceu na sexta-feira (30) e contou com a participação do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva.

— Estamos falando de R$ 75 milhões para a criação de novos campi e de R$ 62 milhões para consolidar as 21 unidades existentes, de um total de R$ 828 milhões que serão investidos em todas as etapas da educação na Paraíba. Estamos falando de 4,2 mil novas vagas no instituto federal. Cada uma dessas vagas representa oportunidade, representa esperança, representa um futuro melhor para a juventude.

Amaral também afirmou que o governo federal se comprometeu a construir um novo campus para o IFPB no município de Alagoa Grande, região composta por comunidades quilombolas.

— Há mais de 150 mil pessoas em torno de onde será construído esse IFPB. Tudo isso é o resultado de muito trabalho, de muitas reuniões, e reflete o compromisso do presidente Lula com o desenvolvimento das regiões menos favorecidas deste país. E as consequências dessas iniciativas serão sentidas no futuro, quando a educação pública de qualidade for realidade para os jovens de todo o Brasil.