Senado aprova aval da União para MT contratar U$ 100 milhões do Bird para educação

O estado do Mato Grosso (MT) obteve garantia da União para contratar US$ 100 milhões do Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (Bird). O dinheiro é para financiar parte do Projeto Aprendizagem em Foco. Com esses recursos, os jovens de MT poderão ter melhor acesso à aprendizagem e à conclusão dos estudos na idade certa, conforme previsto na Mensagem ( MSF 38/2024 ) aprovada pelo Senado nesta terça-feira (3).

O senador Jayme Campos (União-MT), que já havia apresentado parecer favorável na Comissão de Assuntos Econômicos (CAE), nesta terça pela manhã, defendeu o empréstimo no Plenário, alegando que o objetivo do projeto inclui a redução do abandono escolar.

— Esta é uma matéria que dialoga diretamente com o campo da educação e da formação dos nossos jovens. Vamos investir, por meio desse projeto, em alguns componentes estruturantes, tais como modernização da gestão escolar, as transformações digitais das escolas com mais acesso à internet, a formação de professores e o combate ao abandono escolar — justificou o parlamentar.

Jayme Campos acrescentou que os recursos serão investidos na criação de escolas ecológicas inclusivas, com foco em segurança, eficiência energética e adaptação à mudança climática. Ele afirmou que Mato Grosso tem sido um exemplo para outros estados em eficiência educacional. Segundo ele, foi o segundo estado que mais evoluiu na qualidade do ensino médio em relação à nota do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB).

O empréstimo do Banco Mundial será parcelado em até 294 meses, sendo que a União, como avalista, terá que assumir a dívida caso o estado não pague.