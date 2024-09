Senado aprova reorganização do Livro dos Heróis e Heroínas da Pátria

O livro está depositado no Panteão da Pátria, na Praça dos Três Poderes, em Brasília - Foto: Moisés Nazário/Agência Senado

O Livro dos Heróis e Heroínas da Pátria vai ganhar uma nova organização, com subdivisões físicas em volumes, seções e tomos. Isso está previsto no PL 4.746/2023 , projeto de lei que já havia sido aprovado pela Câmara dos Deputados e que, nesta terça-feira (3), foi aprovado pelo Senado.

Durante sua tramitação no Senado, o projeto recebeu parecer favorável na Comissão de Educação e Cultura (CE) , onde teve como relatora a senadora Professora Dorinha Seabra (União–TO). Ela afirma que a reorganização irá aprimorar a apresentação da obra, facilitando sua preservação e organização, sem alterar os critérios de inclusão de nomes no Livro.

— Com o passar do tempo, o número de homenageados tende a crescer, resultando na necessidade de um espaço físico mais abrangente para acomodar adequadamente todos os nomes que merecidamente são inscritos no Livro dos Heróis e Heroínas da Pátria — explicou a senadora durante a análise da proposta na CE.

A obra também é conhecida como Livro de Aço por ter suas páginas feitas do metal. Ele está depositado no Panteão da Pátria, na Praça dos Três Poderes, em Brasília. Criado em 1992, o Livro homenageia cidadãos brasileiros que prestaram relevantes serviços à nação. A inscrição de um novo personagem depende de lei aprovada no Congresso.