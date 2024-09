Após ações conjuntas, Hospital Regional do Oeste apresenta avanços nos atendimentos

Foto: Divulgação / SES

O secretário de Estado da Saúde, Diogo Demarchi Silva, esteve nesta terça-feira, 3, em Chapecó. Em reunião no Hospital Regional do Oeste (HRO), o gestor recebeu o balanço das ações que estão sendo desenvolvidas pela instituição com o apoio do Hospital Santo Antônio (HSA) de Blumenau, desde fevereiro deste ano. O Hospital passou a ser contratualizado pelo Estado em maio, anteriormente a unidade possuía contrato com o município de Chapecó.

A melhoria nos processos internos tem como objetivo o aprimoramento dos serviços e a autossustentabilidade financeira do HRO. Por isso, muitas outras ações foram realizadas, como a implementação de um setor de Gestão de Qualidade, novos leitos (5 UTI pedi, 10 Ucinco, 2 Ucinca), redução de despesas, pesquisas de clima organizacional, reestruturação organizacional e fortalecimento das lideranças.

Um importante destaque é o número de cirurgias, que subiu de 775 para 1.108 ao mês, representando 30% de crescimento. Esses números impactam diretamente no aumento da receita operacional da instituição, cuja arrecadação subiu em 18%.

“O Governo do Estado está levando a saúde para mais perto das pessoas, o Regional é a referência de toda a Macro-Oeste, todo o Grande Oeste tem algum tipo de serviço que é atendido aqui. Ficamos muito satisfeitos com as ações que foram apresentadas. Vamos continuar acompanhando e apoiando para que possamos alcançar o objetivo proposto”, ressalta o secretário de Estado.

Outro dado importante foi a redução na média de permanência dos pacientes, que passou de 5,6 dias para 3,6, uma queda de 35% no tempo anterior. O chamado “giro do leito” otimiza o funcionamento do hospital e melhora a capacidade de atendimentos.

“Estamos muito felizes porque tivemos resultados bem expressivos, houve uma melhora nos processos assistenciais e nosso entendimento é de que o hospital está evoluindo bastante. A equipe teve um bom engajamento no sentido de entender que o plano estratégico fazia sentido para o hospital e agora é seguir nesse ritmo para que o HRO esteja entre os melhores hospitais de Santa Catarina”, afirma o gerente-geral do HSA, Rafael Branco Bertuol.

O Hospital Regional do Oeste é contratualizado com a Secretaria de Estado da Saúde e administrado pela Associação Lenoir Vargas Ferreira (ALVF).