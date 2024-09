Flavio Azevedo atribui aumento do PIB a empresários

O senador Flavio Azevedo (PL-RN), em pronunciamento no Plenário nesta terça-feira (3), criticou a fala de senadores governistas que, segundo ele, atribuíram o aumento do Produto Interno Bruto (PIB) do país às ações do governo do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Para o senador, “o crescimento econômico resulta de esforços dos empresários”.

— Até parece que o país está mandando bem, como se isso fosse uma situação resultante de uma atitude do governo. Mas eu quero lembrar que isso se deve à atuação da classe empresarial: ela é quem trabalha; ela é quem produz; ela é quem gera emprego. É a classe empresarial que paga os impostos que permitem ao governo governar a mancheias e cada vez mais ansioso para que este aumento de atividade gere mais aumento de impostos — disse.

O senador afirmou estar decepcionado com o Congresso Nacional que, segundo ele, permitiu a interferência do Poder Judiciário nas atribuições do Legislativo, comprometendo a autonomia e desrespeitando o povo brasileiro. O senador se referiu ao arquivamento dos pedidos de impeachment contra o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF).

— Eu tinha aquela imagem deste Congresso Nacional formada por homens ilustres, por pessoas decididas, defensoras, eleitas para defender a República brasileira a todo custo. Comecei a ver pessoas hesitantes, pessoas que assumiam um compromisso hoje e o descumpriam amanhã, que se deixavam subjugar por um ou dois indivíduos componentes do Poder Judiciário. Eu fiquei enormemente decepcionado, preciso confessar. Essa subjugação diminui esta Casa, essa subjugação destrata o povo brasileiro — enfatizou.