Kajuru diz que BNDES voltou a ser instrumento de fomento

O senador Jorge Kajuru (PSB-GO) afirmou, em pronunciamento nesta terça-feira (3), que o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) voltou a ser o grande instrumento de fomento ao desenvolvimento brasileiro. Segundo o parlamentar, balanço divulgado pela instituição mostra que foi registrado lucro líquido recorrente de R$ 7,2 bilhões no primeiro semestre de 2024, o que representa uma alta de 94% em comparação ao mesmo período do ano anterior. Kajuru destacou que os desembolsos da instituição cresceram 21% no primeiro semestre, chegando a R$ 49,3 bilhões.

— Foram recursos injetados na economia do país. Uma retomada do crédito do BNDES em vários setores da economia. O resultado inclui operações diretas e indiretas via agentes financeiros repassadores de recursos do BNDES. Um destaque para o aumento nas aprovações de infraestrutura: R$ 26,3 bilhões na indústria, R$ 14,5 bilhões na agropecuária, R$ 14,2 bilhões no comércio e R$ 11,4 bilhões em serviços.

O senador também afirmou que o governo anterior gastou R$ 48 milhões em auditorias para tentar encontrar irregularidades na instituição, o que não aconteceu. Segundo Kajuru, a carteira do BNDES sofreu uma queda nominal de 7% na gestão anterior, resultando em um caixa médio de apenas R$ 16 bilhões. Segundo o parlamentar, o lucro da instituição era decorrente da venda de patrimônio, enquanto o lucro atual decorre da intermediação financeira.

— Importante destacar que a opção do governo Lula de manter a carteira de investimentos do BNDES resultou no recebimento de R$ 12,9 bilhões em dividendos e juros sob o capital próprio, em razão da valoração de 32% da carteira desde o fim da gestão anterior.