Hemocentros do Estado farão ações em 17 cidades ao longo de setembro

Os hemocentros vinculados à Secretaria da Saúde (SES) terão ao longo de setembro mais de 30 ações especiais para coletas de sangue com horários, dias e locais alternativos para a doação. Ao todo, o calendário compreende atividades em 17 cidades de diversas regiões do Rio Grande do Sul. Essa é uma agenda periódica e permanente para manter os bancos de sangue abastecidos.

Nesta primeira semana do mês, o Hemocentro Regional de Alegrete (Hemoeste) faz na segunda (2/9), terça (3/9), quinta (5/9) e sexta-feira (6/9) campanha de doações junto às instituições tradicionalistas do município, como ação dentro dos festejos farroupilhas. Na terça-feira (3/9), haverá doações pela manhã em Parobé (na UBS Integração, bairro Alexandria) e de tarde em Jaguarão (na Santa Casa de Caridade). Na quarta-feira (4/9) as doações poderão ser feitas em Esteio (Hospital São Camilo) e Frederico Westphalen (UBS Dr. Ayres Cerutti). Na sexta-feira (6/9), a ação será em Lagoa Vermelha, na UBS Nossa Senhora Consoladora.

Na próxima semana, a agenda prossegue por Parobé e Canguçu na terça-feira (10/9), em Santo Ângelo na quarta-feira (11/9) e em Sapucaia do Sul na quinta-feira (12/9). No sábado (14/9), os hemocentros Estadual de Porto Alegre (Hemorgs), Regional de Cruz Alta (Hemocruz) e Regional de Santa Maria (Hemosm) estarão extraordinariamente abertos pela manhã para doação. No mesmo dia, em Bagé, o ambulatório da Santa Casa também atenderá nos turnos da manhã e da tarde, por meio de uma ação do Hemocentro Regional de Pelotas (Hemopel).

Na sequência do mês, ainda haverá coletas nas cidades de Estância Velha, Gravataí, Tupanciretã e Piratini, além de retorno das ações a algumas das cidades já visitadas no mês. O calendário completo, com os locais e telefones para informações ou agendamento segue abaixo.

Endereços e horários dos outros pontos fixos de doação de sangue pelo Estado e mais informações sobre o tema podem ser acessadas no site da Secretaria da Saúde .

Calendário de ações de setembro

2/9/24 (segunda-feira)

Alegrete (das 7h às 13h): Hemocentro Regional de Alegrete (Rua General Sampaio, 10). Campanha com as instituições tradicionalistas do município – Festejos Farroupilhas. Atendimento sem agendamento. Informações: (55) 3120-1093.

3/9/24 (terça-feira)

Parobé (das 8h às 12h): UBS Integração (Rua Artur Henemann, 112 – Alexandria). Informações: (51) 99265-8679.

4/9/24 (quarta-feira)

Esteio (das 8h às 12h): Hospital São Camilo (Rua Castro Alves, 948). Informações: (51) 2126-8300.

5/9/24 (quinta-feira)

Alegrete (das 7h às 13h): Hemocentro Regional de Alegrete (Rua General Sampaio, 10). Campanha com as instituições tradicionalistas do município – Festejos Farroupilhas. Atendimento sem agendamento. Informações: (55) 3120-1093.

6/9/24 (sexta-feira)

Alegrete (das 7h às 13h): Hemocentro Regional de Alegrete (Rua General Sampaio, 10). Campanha com as instituições tradicionalistas do município – Festejos Farroupilhas. Atendimento sem agendamento. Informações: (55) 3120-1093.

10/9/24 (terça-feira)

Parobé (das 8h às 12h): UBS Integração (Rua Artur Henemann, 112 – Alexandria). Informações: (51) 99265-8679.

11/9/24 (quarta-feira)

Santo Ângelo (das 8h às 13h30): Hospital Regional das Missões (Av. Antônio Manoel, 701 – Centro). Agendamento via WhatsApp (55) 3313-2001.

12/9/24 (quinta-feira)

Sapucaia do Sul (das 8h às 12h): Hospital Getúlio Vargas (Rua Pinheiro Machado, 331 – Dihel). Informações: (51) 99742-9310.

14/9/24 (sábado)

Porto Alegre (das 8h às 12 horas): Hemocentro do Estado do Rio Grande do Sul (Av. Bento Gonçalves, 3722 – Partenon). Agendamento on-line. Informações via WhatsApp (51) 98405-4260.

15/9/24 (domingo)

Estância Velha (9h às 16h): Aniversário da cidade. Atividade de promoção da doação (sem coleta neste dia) com a participação da Unidade móvel e Hemotchê.

16/9/24 (segunda-feira)

Estância Velha (das 9h às 12h30 e das 13h às 15h): coletas na Praça 1º de Maio (Av. Pres. Lucena, 3454 – Centro). Informações: (51) 3191-8010.

17/9/24 (terça-feira)

Parobé (das 8h às 12h): UBS Integração (Rua Artur Henemann, 112 – Alexandria). Informações: (51) 99265-8679.

18/9/24 (quarta-feira)

Frederico Westphalen (das 8h às 15h): UBS Dr. Ayres Cerutti (Rua do Comércio, 251 – Centro). Agendamento pelo WhatsApp: (55) 99633-7372.

24/9/24 (terça-feira)

Parobé (das 8h às 12h): UBS Integração (Rua Artur Henemann, 112 – Alexandria). Informações: (51) 99265-8679.

25/9/24 (quarta-feira)

Esteio (das 8h às 12h): Hospital São Camilo (Rua Castro Alves, 948). Informações: (51) 2126-8300.

26/9/24 (quinta-feira)

Sapucaia do Sul (das 8h às 12h): Hospital Getúlio Vargas (Rua Pinheiro Machado, 331 – Dihel). Informações: (51) 99742-9310.

27/9/24 (sexta-feira)

Lagoa Vermelha (das 9h às 15h): UBS Nossa Senhora Consoladora (Rua Jorge Moogen, 331 – Centro). Agendamento: (54) 335-89601 e (54) 3358-9607.

28/9/24 (sábado)

Porto Alegre (das 8h às 12h): Hospital de Pronto Socorro de Porto Alegre (Av. Venâncio Aires, 1116, 2º andar - Bom Fim). Agendamento: (51) 3289-7658.

Demais ações até o final do ano

1/10/24 (terça-feira): Parobé

1/10/24 (terça-feira): Jaguarão

2/10/24 (quarta-feira): Esteio

2/10/24 (quarta-feira): Frederico Westphalen

5/10/24 (sábado): Parobé

5/10/24 (sábado): Faxinal do Soturno

8/10/24 (terça-feira): Parobé

8/10/24 (terça-feira): Canguçu

9/10/24 (quarta-feira): Santo Ângelo

10/10/24 (quinta-feira): Sapucaia do Sul

11/10/24 (sexta-feira): Lagoa Vermelha

15/10/24 (terça-feira): Parobé

16/10/24 (quarta-feira): Esteio

16/10/24 (quarta-feira): Frederico Westphalen

19/10/24 (sábado): Porto Alegre - HPS

19/10/24 (sábado): Canoas

19/10/24 (sábado): Santa Maria - Sede HEMOSM

19/10/24 (sábado): Bagé

22/10/24 (terça-feira): Parobé

22/10/24 (terça-feira): Jaguarão

23/10/24 (quarta-feira): Santo Ângelo

24/10/24 (quinta-feira): Sapucaia do Sul

25/10/24 (sexta-feira): Lagoa Vermelha

29/10/24 (terça-feira): Parobé

29/10/24 (terça-feira): Canguçu

30/10/24 (quarta-feira): Esteio

30/10/24 (quarta-feira): Frederico Westphalen

5/11/24 (terça-feira): Parobé

5/11/24 (terça-feira): Jaguarão

6/11/24 (quarta-feira): Santo Ângelo

7/11/24 (quinta-feira): Sapucaia do Sul

8/11/24 (sexta-feira): Lagoa Vermelha

9/11/24 (sábado): Porto Alegre - Sede HEMORGS

9/11/24 (sábado): São Sepé

9/11/24 (sábado): Bagé

12/11/24 (terça-feira): Parobé

12/11/24 (terça-feira): Canguçu

13/11/24 (quarta-feira): Esteio

13/11/24 (quarta-feira): Frederico Westphalen

13/11/24 (quarta-feira): Santa Maria

19/11/24 (terça-feira): Parobé

19/11/24 (terça-feira): Jaguarão

20/11/24 (quarta-feira): Santo Ângelo

21/11/24 (quinta-feira): Sapucaia do Sul

22/11/24 (sexta-feira): Lagoa Vermelha

23/11/24 (sábado): Porto Alegre - HPS

23/11/24 (sábado): Cachoeirinha

23/11/24 (sábado): Santa Maria - Sede HEMOSM

26/11/24 (terça-feira): Parobé

26/11/24 (terça-feira): Canguçu

27/11/24 (quarta-feira): Esteio

27/11/24 (quarta-feira): Frederico Westphalen

30/11/24 (sábado): Parobé

3/12/24 (terça-feira): Parobé

3/12/24 (terça-feira): Jaguarão

4/12/24 (quarta-feira): Santo Ângelo

5/12/24 (quinta-feira): Sapucaia do Sul

6/12/24 (sexta-feira): Lagoa Vermelha

7/12/24 (sábado): Formigueiro

7/12/24 (sábado): Bagé

10/12/24 (terça-feira): Parobé

10/12/24 (terça-feira): Canguçu

11/12/24 (quarta-feira): Esteio

11/12/24 (quarta-feira): Frederico Westphalen

14/12/24 (sábado): Porto Alegre - Sede HEMORGS

14/12/24 (sábado): Santa Maria - Sede HEMOSM

17/12/24 (terça-feira): Parobé

18/12/24 (quarta-feira): Frederico Westphalen

19/12/24 (quinta-feira): Sapucaia do Sul

20/12/24 (sexta-feira): Lagoa Vermelha

21/12/24 (sábado): Parobé

21/12/24 (sábado): Piratini

O calendário está sujeito a alterações.