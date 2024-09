Secretaria da Saúde promove Seminário Estadual de Vigilância das Violências

Foto: Ana Melhado /SES

A Secretaria de Estado da Saúde (SES), por meio da Diretoria de Vigilância Epidemiológica (Dive), realiza o Seminário Estadual de Vigilância das Violências nesta terça e quarta-feira, 4, em Florianópolis. O objetivo é integrar diferentes equipes, setores envolvidos na vigilância das violências, proporcionando discussões fundamentais para alinhamento dos processos de trabalho, fluxos, atribuições e potencialidades para a redução de todos os tipos de violência no estado.

A importância das discussões sobre Vigilância das Violências foi destacada pelo secretário adjunto de Estado da Saúde, Roberto Benedetti. “Envolve desde o acompanhamento, os dados estatísticos, a polícia civil, a polícia científica, a área da saúde e, principalmente, a conscientização da população e dos profissionais médicos. Essas ações são fundamentais para que, ao menor sinal de violência, seja ela física ou emocional, possamos tomar atitudes como sociedade, reduzindo ao máximo esses casos de violência que tanto afetam a nossa população”.

O evento conta com palestras sobre o panorama das violências do Brasil e temas como violências autoprovocadas, contra a mulher e violência infantojuvenil. Além disso, estão sendo discutidas medidas implementadas no país e em Santa Catarina para a vigilância e enfrentamento das violências.

“Reduzir as taxas de violências configura um grande desafio para a saúde pública. Trazer para discussão a importância da prevenção e a articulação intersetorial, assim como a qualidade da informação e o debate dos diferentes setores da sociedade, é uma importante estratégia para o enfrentamento e redução destes eventos. Dar visibilidade a esse tema constitui estratégia fundamental para a adoção de medidas para a prevenção”, ressalta Aline Arceno, gerente de Análises Epidemiológicas e Doenças e Agravos não Transmissíveis.

A vigilância das violências refere-se ao monitoramento sistemático e contínuo de dados sobre casos de violência com o objetivo de compreender a sua magnitude, tendências e distribuição na população. Esse tipo de vigilância é essencial para informar políticas públicas, desenvolver intervenções e avaliar a eficácia das ações de prevenção e controle.

No Brasil, o Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN) é uma das principais ferramentas utilizadas para a vigilância das violências. Ele registra as notificações dos casos, incluindo violência doméstica, sexual, contra crianças e adolescentes, entre outros tipos. Esses dados são fundamentais para a implementação de ações preventivas e para a formulação de políticas públicas voltadas ao enfrentamento da violência no país.