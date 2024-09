Vai a Plenário empréstimo de até 50 milhões de euros para saneamento no DF

Senado Federal Há 3 minutos Em Senado Federal Flavio Azevedo atribui aumento do PIB a empresários O senador Flavio Azevedo (PL-RN), em pronunciamento no Plenário nesta terça-feira (3), criticou a fala de senadores governistas que, segundo ele, a...

Senado Federal Há 33 minutos Em Senado Federal Bicentenário do Senado: kit para alunos do 5º ano é lançado no Plenário O presidente Rodrigo Pacheco lançou nesta terça-feira (3) um kit pedagógico sobre o bicentenário do Senado. Com o nome de “Desafio Senado 200 anos ...