CE reconhece Festa do Sairé, no Pará, como manifestação da cultura nacional

A Festa do Sairé, realizada em setembro no distrito de Alter do Chão, no município de Santarém (PA) será reconhecida como manifestação da cultura nacional. Projeto com essa finalidade foi aprovado nesta terça-feira na Comissão de Educação (CE). Da Câmara dos Deputados, o PL 1.765/2024 recebeu parecer favorável do senador Zequinha Marinho (Podemos-PA) e, caso não haja recurso para votação em Plenário, segue para sanção.

Conforme explicou Zequinha Marinho, a Festa do Sairé, que remonta ao século 17, começou como um ritual indígena e foi adaptada pelos jesuítas para facilitar a catequização, incorporando ao longo do tempo elementos das culturas africanas e dos caboclos.

O lado religioso é marcado por procissões, missas e atividades católicas que atraem centenas de fiéis, enquanto o lado cultural é representado pelo Festival dos Botos. Essa festa folclórica envolve uma disputa entre os grupos Boto Tucuxi e Boto Cor-de-Rosa, que encenam a lenda amazônica do boto, um golfinho de água doce que se transforma em um jovem sedutor. As apresentações são acompanhadas por torcidas organizadas, e um grupo de jurados decide o vencedor.

O relator ressaltou que a festa estimula o turismo e contribui significativamente para o desenvolvimento econômico no oeste do Pará.

— Ao preservar tradições e estimular o turismo, a Festa do Sairé contribui significativamente para o desenvolvimento econômico, gerando empregos diretos e indiretos em Alter do Chão e em Santarém, com reflexos positivos em todo o Oeste do Pará. Este impacto econômico ressalta a importância de reconhecer e apoiar eventos que preservam a identidade cultural brasileira e promovem o desenvolvimento regional.