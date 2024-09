Beth Gomes garante bicampeonato paralímpico no lançamento de disco

Uma publicação compartilhada por Comitê Paralímpico Brasileiro (@brasilparalimpico)

Medalha de bronze

Outro medalhista do Brasil nesta segunda foi o paranaense Vinícius Rodrigues, que garantiu o bronze na final dos 100 metros classe T63 (amputados de membros inferiores com prótese) ao completar a prova em 12s10, apenas 4 centésimos do medalhista de ouro, o norte-americano Ezra Frech. Este foi o melhor tempo do ano do brasileiro.