Emergência do Hospital Celso Ramos volta a atender no sistema porta aberta

Foto: Roberto Zacarias / SECOM



A Emergência do Hospital Governador Celso Ramos (HGCR), em Florianópolis, voltou a atender no sistema porta aberta: por demanda espontânea, desde às 10h desta segunda-feira, 2 de setembro. Após grande reforma viabilizada pelo Governo do Estado, que durou pouco mais de dois meses, o local pode retomar aos atendimentos com mais segurança e conforto para pacientes e servidores, além de qualificar o serviço. A obra foi entregue pelo governador Jorginho Mello na última sexta-feira, 30 de agosto.

“Desde sexta-feira passada, os materiais e pacientes começaram a ser transferidos e acomodados na Emergência já reformada. Esse momento exigiu muito cuidado e cautela, especialmente com os pacientes graves. Abrimos as portas para a demanda espontânea no tempo previsto, às 10h, liberando, também, o acesso das ambulâncias”, reforçou o diretor Michel Faraco.

Foto: Reprodução/Secom SC

Referência em neurotrauma, a Emergência do HGCR, unidade própria da Secretaria de Estado da Saúde (SES), conta com uma equipe de plantão 24h. Além disso, oferece serviços especializados em urologia, clínica médica e cirúrgica, ortopedia, otorrinolaringologia e oftalmologia, sendo o único hospital público na Grande Florianópolis credenciado para tratamento do Acidente Vascular Cerebral (AVC).

Emergência para casos mais graves e alta complexidade

Em torno de 150 profissionais de enfermagem organizados entre os períodos diurno e noturno se revezam no setor, assegurando atender cada paciente por meio do Protocolo Catarinense de Acolhimento e Classificação de Risco, desenvolvido pela SES.

“Orientamos que os casos sensíveis à atenção primária de saúde precisam continuar a recorrer às UBSs e UPAs 24h, por exemplo. Ao Hospital cabe os atendimentos de alta complexidade e os casos graves”, completa o diretor.

A Emergência do Celso Ramos realiza de 8 a 10 mil atendimentos mensais. Durante a reforma, o serviço funcionou temporariamente no ambulatório de ortopedia, atendendo exclusivamente pacientes referenciados para casos de urgência e emergência.

Mais informações:

Gabriela Ressel

Assessoria de Comunicação

Secretaria de Estado da Saúde

(48) 99134-4078

e-mail: [email protected]