Boulevard Shopping BH implementa ponto de água potável na favela do Sumaré

Em parceria com a startup Água Camelo e CUFA Minas, no dia 28 de junho deste ano, o Boulevard Shopping BH implementou um ponto de distribuição de água na favela do Sumaré, na região Noroeste de Belo Horizonte. Uma tecnologia que vai possibilitar o acesso à água potável para mais de 5 mil pessoas. A entrega foi a segunda etapa do projeto Água do Bem, que colocou um freezer abastecido com 1500 garrafas d'água no shopping, para que os próprios clientes fizessem a retirada e o pagamento do produto.

O valor arrecadado foi revertido na aquisição do equipamento instalado na favela do Sumaré. A comunidade recebeu a Central Camelo de Filtragem e Distribuição de Água, que consiste em um equipamento filtrante projetado para uso comunitário, capaz de filtrar 99,9% de bactérias, vírus, protozoários e partículas em suspensão, como microplásticos ou barro. Além disso, comporta um alto volume de água bruta, que pode variar entre 24 mil e 480 mil litros por dia, atendendo as necessidades da comunidade.