Gurias do Yucumã Flamengo Iniciam Semana de Treinamentos Focadas na 4ª Rodada do Gauchão Feminino 2024

Após uma pausa na terceira rodada do Gauchão 2024, as Gurias do Yucumã Flamengo voltam aos treinamentos com foco total na partida contra o Elite de Ijuí, que ocorrerá no próximo final de semana, no estádio Bertholdo Christmann, em Ijuí.

Na estreia, o time treinado por Cristofer Macalli venceu fora de casa com um contundente 5 a 0 contra a equipe do Vidal Pró. No entanto, na segunda rodada, jogando em casa contra o Juventude, as Gurias acabaram sendo derrotadas por 3 a 2.

O treinador destacou que o objetivo agora é conquistar os 3 pontos fora de casa para se recuperar na tabela, onde a equipe ocupa a 5ª colocação com 3 pontos. Com dois desfalques importantes devido a lesões (Amandinha e Livia), há expectativas de que novas atletas sejam incorporadas ao elenco. Uma vitória fora de casa levaria o time portelense aos 6 pontos, ultrapassando o próprio Elite na classificação.

Tabela FGF

O confronto está marcado para as 15h do próximo domingo, dia 8 de setembro, em Ijuí. A equipe portelense voltará a jogar em casa no dia 15 de setembro, quando enfrentará a forte equipe do Brasil de Farroupilha, que atualmente ocupa a segunda posição na tabela.