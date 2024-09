Projeto “Do Tatame para a Vida” já celebra vitórias em 2024

O projeto social “Do Tatame para a Vida”, que promove o treinamento de jiu-jitsu para crianças e adolescentes na cidade de Formosa do Rio Preto (BA), contabiliza um recorde de participação em competições, ocorridas no primeiro semestre de 2024. As cerca de 100 crianças e adolescentes acolhidos pelo projeto e que praticam o esporte gratuitamente participaram de seis competições da modalidade, entre elas conquistando o primeiro lugar por equipe na Copa Esparta (Barreiras) e na Copa Formosa do Rio Preto, e o 2º lugar também por equipe na Copa Freitas (Luis Eduardo) e no Open Barreiras Internacional.

Além das competições, dois eventos também marcaram o projeto neste primeiro semestre: a entrega de uniformes de treino sem quimono - Bermuda e Rashs Guard – e a palestra educativa sobre vacinação na infância e adolescência, como parte do projeto de extensão dos alunos de Enfermagem da Unopar.

Além de todo o acolhimento que oferece, o projeto segue proporcionando aos alunos a oportunidade de fazer parte de mais uma família, a do esporte. O professor Luciano Barreto, atleta e idealizador do projeto, também se empenha em realizar visitas trimestrais aos colégios dos alunos para verificar presença, notas e como está o comportamento deles. Outra atividade à qual ele se dedica é dar palestras nas escolas para incentivar a participação de novos integrantes e falar sobre a importância da prática de uma atividade física para saúde mental da sociedade.

Em pouco mais de três anos, cerca de 250 alunos, entre 6 e 17 anos, foram beneficiados por esta iniciativa. De acordo com Luciano, este é um sonho que se torna realidade graças ao apoio do Agronegócio Estrondo, de outras empresas que estão ao lado do projeto desde a sua fundação e, claro, da participação dos pais, familiares e amigos que acreditam que é possível fazer a diferença.

“Fico muito orgulhoso ao ver esses jovens tendo mais integração social e qualidade de vida. Depois que entraram para o projeto, melhoraram o comportamento e aprenderam a ter mais respeito e disciplina, assim como a equilibrar aspectos da saúde mental, principalmente o estresse, a ansiedade e a depressão”, afirma o professor.

Segundo Luciano, a ideia é que o projeto continue sendo ampliado para a zona rural e outros bairros distantes da sede, que fica no centro de Formosa do Rio Preto. “A partir de agosto, também pretendemos promover vários eventos como um curso de primeiros socorros, e palestras sobre ‘Malefícios que as drogas causam’, ‘A importância da boa alimentação para o esporte’, ‘Saúde bucal’ e ‘Saúde mental’, todas ministradas por profissionais de diversas áreas que trarão mais conhecimento sobre saúde e bem estar para os alunos. E, claro, vamos seguir treinando para as próximas competições, que deverão ocorrer em Salvador, Piauí e Luis Eduardo Magalhães”, conclui o professor. Ainda dentro do programado para o segundo semestre, estão a cerimônia de troca de faixa e a entrega de 10 quimonos aos alunos.

Daniel Ferraz, gerente geral do Agronegócio Estrondo, um dos incentivadores do projeto, destaca esta iniciativa e fala sobre o futuro. “Todos esses resultados nos enchem de orgulho. Seguimos impulsionando a educação e a perseverança através do esporte, e juntos caminhamos para mais um ano de parceria e crescimento ainda mais fortes”, conclui Daniel.