Ronan Codeiro fatura prata, 1ª medalha do país no triatlo paralímpico

O paranaense Ronan Cordeiro conquistou a prata no triatlo em Paris, a primeira medalha do Brasil na história dos Jogos Paralímpicos. O atleta de 27...

Esportes Há 1 hora Em Esportes Ronan Cordeiro fatura prata, 1ª medalha do país no triatlo paralímpico O paranaense Ronan Cordeiro conquistou a prata no triatlo em Paris, a primeira medalha do Brasil na história dos Jogos Paralímpicos. O atleta de 27...