Saúde em Obras: Jorginho Mello inaugura novo Hospital Municipal Santo Antônio, em Itapema

Fotos: Leo Munhoz/Secom

Mais um marco importante na saúde de Santa Catarina. Neste sábado, 31, o governador Jorginho Mello e o secretário de Estado da Saúde, Diogo Demarchi, inauguraram as novas instalações do Hospital Municipal Santo Antônio, em Itapema. Com investimento de mais de R$ 27 milhões do Estado, a nova estrutura funcionará de forma referenciada, com atendimento 100% pelo Sistema Único de Saúde (SUS) e trazendo novos serviços ao município. Os trabalhos serão iniciados na manhã de domingo, 1° de setembro.

“O Hospital Municipal de Itapema é um pilar essencial para a saúde da região, oferecendo atendimento de qualidade e acessível para a população. A atuação vai além do cuidado médico, representando segurança e acolhimento para as famílias, especialmente em momentos de necessidade. Investir no hospital é investir na vida e no bem-estar de toda a comunidade”, destaca o governador Jorginho Mello.

A área cirúrgica terá atendimento de especialidades como ortopedia, vascular, cabeça e pescoço, otorrino, urologia e cirurgia geral. O hospital também oferecerá atendimento clínico pediátrico e terá uma maternidade, incluindo um Centro de Parto Normal com banheira para partos humanizados. Os serviços serão oferecidos com portas vinculadas e referenciadas pela rede de saúde municipal.

Foto: Reprodução/Secom SC

“O Hospital Municipal de Itapema é fundamental para garantir atendimento de qualidade à população local e das cidades vizinhas. Nosso compromisso é fortalecer ainda mais essa estrutura, assegurando que todos tenham acesso a serviços de saúde eficientes e humanizados”, reforça o secretário de Estado da Saúde, Diogo Demarchi.

O novo hospital ocupa sete mil metros quadrados – destes, mais de quatro mil são de área construída – e iniciará o atendimento com 100 leitos distribuídos entre internação clínica, cirúrgica, alojamento conjunto pós-parto, bem como 10 leitos de UTI. Quando estiver em plena operação, a unidade de saúde deverá ampliar sua capacidade para 130 leitos.

Foto: Reprodução/Secom SC

A prefeita de Itapema, Nilza Simas, comemorou a inauguração, destacando o impacto positivo para a cidade: “A inauguração deste hospital representa um grande salto na qualidade do atendimento à saúde no nosso município. Estamos garantindo mais segurança e comodidade para os nossos moradores, que agora poderão contar com serviços de excelência perto de casa”.

O foco do novo Hospital Municipal de Itapema é assegurar que os moradores da cidade possam acessar os novos serviços de saúde, aliviando a pressão sobre os demais hospitais da região, que atualmente atendem a população local.

Hoje, o Hospital Municipal Ruth Cardoso (HMRC), em Balneário Camboriú, é o principal responsável pelo atendimento das cidades de Itapema, Camboriú, Porto Belo e Bombinhas. Com a alta demanda, a unidade de saúde frequentemente enfrenta sobrecarga no sistema.

O antigo Hospital Municipal Santo Antônio, de Itapema, será reformado após a inauguração da nova unidade de saúde.

Foto: Reprodução/Secom SC

Texto: Silvestre Lacerda/Ascom-SES

Colaborou: Márcio Pissócaro