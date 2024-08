Medidas ágeis do Estado viabilizam retomada da tomografia no Hospital Celso Ramos antes do tempo previsto

Foto: Fabrício Escandiuzzi/Arquivo/SES

Uma ação coordenada e rápida do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Saúde (SES), junto com a direção do Hospital Governador Celso Ramos (HGCR), possibilitou a retomada da realização de exames de tomografia na unidade nesta sexta-feira, 30, após às 18h30, muito antes do tempo previsto. Em 10 dias, os pacientes que necessitavam deste exame puderam ser atendidos novamente no HGCR, em Florianópolis.

O tomógrafo é novo e foi instalado em 2020. Em um evento raro, uma peça importante apresentou problemas no dia 19 de agosto impossibilitando a emissão de laudos. Trata-se de um detector, importado pelo fornecedor (com uma previsão de até 90 dias para envio), que transmite as imagens com nitidez para a estação de trabalho dos profissionais técnicos e radiologistas.

De forma rápida , a Secretaria de Estado da Saúde realizou um processo de compra da peça, sendo que a mesma chegou no hospital na quinta-feira, 29. A direção do Hospital Celso Ramos viabilizou a troca com agilidade e segurança, permitindo aos pacientes o retorno dos exames no hospital em apenas 10 dias.

Enquanto o aparelho de tomografia estava em manutenção, os pacientes do Hospital Celso Ramos com necessidade de tomografia fizeram o exame em outras unidades, que apoiaram nesse processo, garantindo atendimento a todos. Nenhum paciente ficou sem atendimento.

