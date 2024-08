Agosto Dourado: Banco de Leite da Maternidade Catarina Kuss beneficia recém-nascidos em Mafra

Dedicado a promover a doação e a utilização do leite materno, o Banco de Leite Humano (BLH) “Alimente uma Vida” é essencial para a saúde e bem-estar dos recém-nascidos na Maternidade Dona Catarina Kuss (MDCK), em Mafra. Por meio de atendimento especializado e ações comunitárias, o serviço busca garantir que todos os bebês tenham acesso a esse alimento fundamental. A unidade pertence à rede de hospitais próprios da Secretaria de Estado da Saúde (SES).

De acordo com dados divulgados pelo BLH da maternidade, no período de janeiro a julho deste ano, mais de 400 litros de leite humano foram pasteurizados e distribuídos para alimentar 700 recém-nascidos internados na instituição. Este trabalho é essencial para a recuperação e ganho de peso dos bebês, proporcionando inúmeros benefícios que o leite materno oferece.

A MDCK se dedica a apoiar e incentivar a doação de leite, além de promover a amamentação e realizar ações que visam empoderar mulheres e fortalecer suas redes de apoio, tanto para as mães internadas quanto para as que buscam atendimento após a alta. Desde o início do ano, 2.536 puérperas foram atendidas na maternidade, além de 2.154 pacientes externas que procuram auxílio na amamentação, após a alta hospitalar.

“Todo o trabalho desenvolvido pelo Banco de Leite Humano é fundamental para garantir que nossos pequenos tenham acesso a um dos melhores alimentos disponíveis: o leite materno. Convidamos todas as mulheres saudáveis que estão amamentando e possuem excedente de leite a se tornarem doadoras. Cada doação pode fazer a diferença na vida de um bebê”, reforça a neonatologista Águida Vita de Souza Diogo, Responsável Técnica pelo Banco de Leite Humano da MDCK.

Mulheres interessadas em se tornar doadoras ou que desejam mais informações sobre como apoiar esta causa podem entrar em contato com o Banco de Leite Humano pelo telefone (47) 3647-0657.