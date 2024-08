Saúde em Obras: Governo do Estado entrega reforma da Emergência do Hospital Governador Celso Ramos

Foto: Roberto Zacarias / SECOM

O governador Jorginho Mello e o secretário de Estado da Saúde, Diogo Demarchi, entregaram nesta sexta-feira, 30, a reforma da Emergência do Hospital Governador Celso Ramos (HGCR) em Florianópolis. A unidade própria da Secretaria de Estado da Saúde (SES) é referência em neurotrauma e foi totalmente revitalizada. As melhorias abrangeram uma área de 1.244 metros quadrados e visam proporcionar mais segurança e conforto para pacientes e servidores, além de qualificar o serviço. Os atendimentos na nova Emergência serão retomados na manhã de segunda-feira, 2 de setembro.

Toda a mão de obra empregada na revitalização veio do sistema prisional catarinense, o que reduziu os custos da obra. “Os presos estão tendo a oportunidade de trabalhar, reduzir a pena e fazer algo para a sociedade e que ajuda na ressocialização, que é cuidar de uma instalação de um hospital, ajudando a consertar, a melhorar, a trocar piso, janela, a pintar. Enfim, é uma parceria que todo mundo ganha. Nós estamos investindo muito na Saúde pública de Santa Catarina. O que nós já fizemos em um ano e sete meses ninguém fez. Tinha coisa aqui no Celso Ramos faz 10 anos e que ninguém fez nada. Eu sempre cobro pressa do secretário Diogo. E os diretores dos hospitais têm dado guarida, chamando o corpo funcional do hospital para atender, isso porque o tratamento começa pela porta. Ser bem recebido, ter uma cadeira para sentar, um copo d’água, isso é dignidade que a população merece”, disse o governador Jorginho Mello.

Foto: Reprodução/Secom SC

A Emergência do Celso Ramos realiza de 8 a 10 mil atendimentos mensais. A obra foi financiada pelo Governo do Estado, com o apoio do Grupo de Voluntárias Alfredo Daura Jorge. Durante a reforma, o serviço funcionou temporariamente no ambulatório de ortopedia, atendendo exclusivamente pacientes referenciados para casos de urgência e emergência.

“É importante salientar que o atendimento não deixou de ocorrer para os casos de urgência e emergência que foram deslocados para o terceiro andar desta unidade. A partir dessa reinauguração, nós iremos durante o final de semana realocar pacientes para que a Emergência funcione 100% na segunda-feira. Trocamos manta vinílicas, forro, luminárias a parte de móveis, revitalizamos gases, toda essa Emergência ficou um espaço muito bacana, mais acolhedor para que a gente possa receber com dignidade nossos pacientes. E também dar mais conforto para quem trabalha aqui”, disse o secretário Diogo Demarchi.

Melhorias

Foto: Reprodução/Secom SC

As obras incluíram a aquisição de novo mobiliário, como mesas, gaveteiros, armários e nichos para armazenamento de medicamentos. Novas louças, com vasos sanitários e pias, que foram instaladas juntamente com torneiras de pressão e automáticas. O piso antigo, que estava danificado, foi substituído por uma nova manta vinílica e o forro foi completamente trocado, com a instalação de novas luminárias.

As melhorias ainda contemplaram o sistema de climatização, que foi revisado e limpo; com a instalação de novos aparelhos de ar-condicionado em sete consultórios; a revisão das réguas de gases medicinais; bem como o tratamento de infiltrações. Adicionalmente, foi instalado um vidro lateral no acesso à recepção, proporcionando proteção contra chuvas e vento-sul.

“Há mais de 10 anos, a emergência do Hospital Celso Ramos não passava por uma intervenção estrutural. O espaço atende entre 200 a 300 pessoas por dia. Essa revitalização não é apenas na infraestrutura, é um compromisso renovado com a saúde e bem-estar de todos que passam por suas portas”, afirma o diretor do HGCR, Michel Faraco.

Em dezembro do ano passado, uma cobertura já havia sido instalada em frente à Emergência e no acesso ao ambulatório de ortopedia para garantir maior conforto aos pacientes e familiares que aguardam atendimento. Além disso, a rampa de acesso das ambulâncias também foi reformada, com a recomposição do pavimento e rebaixamento de 12 centímetros para facilitar a passagem das novas ambulâncias, bem como a instalação de guarda-corpos.

Foto: Reprodução/Secom SC

Avanços na infraestrutura

Desde 2023, o Hospital Celso Ramos tem sido beneficiado com investimentos para a melhoria e modernização de suas instalações. Até o momento, foram firmados contratos que totalizam mais de R$ 3,6 milhões destinados a obras e reformas. Além disso, a Secretaria de Estado da Saúde contratou R$12,9 milhões para aquisição de mobiliário e equipamentos, incluindo um neuronavegador cirúrgico para cirurgias guiadas por imagem, um microscópio cirúrgico avançado para procedimentos neurológicos e dez aparelhos de anestesia.

Os investimentos proporcionaram a renovação do maquinário e tubulações da Central de Gases e Vácuo Medicinal, com a instalação de uma nova prumada pensada para atender demandas futuras. O antigo Abrigo de Resíduos foi reformado e ampliado. O hospital recebeu um novo gerador e passou por intervenções na parte externa, com a recuperação dos muros, a construção de uma rampa de acesso ao necrotério e a instalação de guarda-corpos e corrimãos.

Atendimento especializado

Foto: Reprodução/Secom SC

Referência em neurotrauma, a Emergência do Hospital Governador Celso Ramos conta com uma equipe de plantão 24h. Além disso, oferece serviços especializados em urologia, clínica médica e cirúrgica, ortopedia, otorrinolaringologia e oftalmologia, sendo o único hospital público na Grande Florianópolis credenciado para tratamento do AVC.

Em torno de 150 profissionais de enfermagem organizados entre os períodos diurno e noturno se revezam no setor, assegurando que cada paciente seja atendido por meio do Protocolo Catarinense de Acolhimento e Classificação de Risco, desenvolvido pela SES.

Texto: Silvestre Lacerda / SES