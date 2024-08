Estado investirá R$ 600 mil no bloco cirúrgico do Hospital Agudo

A Secretaria da Saúde (SES) e o Hospital Agudo, localizado na cidade de mesmo nome, assinaram, nesta sexta-feira (30/8), um convênio para a compra de equipamentos que serão instalados no bloco cirúrgico. O repasse do governo do Estado, por meio do Programa Avançar, será de R$ 600 mil e irá beneficiar a população da Região Central.

“Estamos celebrando mais um convênio que vai qualificar o serviço oferecido para a população, atendendo principalmente à demanda por cirurgias eletivas”, explicou a titular da SES, Arita Bergmann. Ela também lembrou que o Programa Avançar já investiu mais de R$ 590 milhões em obras e equipamentos na rede hospitalar do Estado.

O recurso irá possibilitar a compra de um arco cirúrgico, um bisturi elétrico, um aparelho de anestesia, uma maca de transferência e um endoscópio rígido. “É um investimento que vai modernizar o nosso bloco cirúrgico, contribuindo para um atendimento mais resolutivo”, ressaltou o presidente do Hospital Agudo, Paulo Wilhelm.

O secretário de Desenvolvimento Social, Beto Fantinel, e a secretária municipal de Saúde de Agudo, Camila Kirinus, também participaram do ato de assinatura do convênio, que foi realizado de forma online.