Governo do Estado entrega cadeiras de rodas motorizadas a pacientes do SUS

O governador Jorginho Mello e o secretário de Estado da Saúde, Diogo Demarchi, entregaram, nesta sexta-feira, 30, cadeiras de rodas motorizadas para pacientes do Centro Catarinense de Reabilitação (CCR), unidade própria da Secretaria de Estado da Saúde (SES). Foram entregues 108 cadeiras nesta semana, de um total de 320, entre os meses de janeiro e agosto. O montante investido nesses equipamentos foi de R$ 2,2 milhões.

“A coisa mais importante para todos nós é a saúde e a obrigação do governo é melhorar a vida das pessoas. Essa entrega de hoje é muito importante porque essas cadeiras vão trazer autonomia para essas pessoas que necessitam de uma cadeira motorizada para viver melhor. To muito feliz e realizado com essas entregas de hoje e podendo ver a felicidade desses catarinenses que foram para casa mais alegres e com mais dignidade”, destacou o governador Jorginho Mello.

Durante essa semana, os pacientes de várias regiões do estado vieram para receber suas cadeiras motorizadas. Para chegar à capital, alguns utilizaram condução própria, outros o Tratamento Fora do Domicílio (TFD), mas todos com a expectativa da tão desejada autonomia.

“Hoje estamos cumprindo mais uma etapa aqui no Centro Catarinense de Reabilitação, uma determinação do governador em reduzir as distâncias e o sofrimento das pessoas. O CCR e toda a equipe realizam um trabalho de excelência atendendo todo o estado. Além dessas cadeiras motorizadas, temos o planejamento de mais entregas ajudando pacientes que necessitam. É um trabalho personalizado, cada cadeira é única para aquela pessoa. A cadeira motorizada é marco para a qualidade de vida, porque traz autonomia e liberdade ao paciente. Estamos trabalhando para termos outros centros de reabilitação, em todas as regiões do estado. E seguimos avançando para suprir e atender todas as necessidades de saúde do cidadão catarinense”, reforça o secretário Diogo Demarchi.

Os pacientes são de vários municípios: São João do Oeste, Imbituba, Lages, Florianópolis, Garopaba, Iporã do Oeste, Imbuia, Chapecó, Itajaí, Palhoça, Palmitos, Canoinhas, Blumenau, Balneário Barra do Sul, Biguaçu, Balneário Gaivota, Camboriú, Tangará, Alfredo Wagner, Luiz Alves, Rodeio, Cunha Porã, Canelinha, Gaspar, Joinville, São João Batista, Urussanga, Curitibanos, São Joaquim, Coronel Freitas, Ascurra, Forquilhinha, Morro da Fumaça e Tunápolis.

“A entrega das cadeiras de rodas motorizadas representa um importante avanço na promoção da autonomia e da qualidade de vida para os pacientes em tratamento. Inclusão social, retorno da dignidade e liberdade de ir e vir”, afirma o diretor do CCR, Marcelo Lemos dos Reis.

Além das cadeiras motorizadas, a instituição também disponibiliza cadeiras de rodas de outros modelos customizadas, sob medida para atender às necessidades de cada paciente. De janeiro até agosto de 2024, já foram disponibilizadas 329 cadeiras de rodas customizadas.

“Eu to muito feliz com a minha cadeira nova. Antes na escola os colegas até se distanciavam de mim por conta da minha condição. Agora, vou conseguir me locomover sozinha pela escola, fazer atividades e passear pelo bairro sozinha. To muito feliz e agradecida”, disse Vitória Hoffmann, 14 anos, moradora de Imbituba e que recebeu uma das cadeiras motorizadas.

Referência em reabilitação, o CCR possui 52 anos de atuação em duas áreas: Deficiência Física e a Deficiência Intelectual e o Espectro do Autismo. A instituição ainda disponibiliza órteses e próteses a pacientes do SUS. Também possui fábrica para produção e manutenção de próteses.

Como ter acesso

A porta de entrada para qualquer exame, consulta ou procedimento deve ser, obrigatoriamente, pelo posto de saúde. A unidade básica fará os devidos encaminhamentos de acordo com a condição de saúde de cada paciente e a complexidade de seu caso.

Cumprida esta etapa, ao chegar ao CCR, o paciente passa por um programa de atendimento interdisciplinar, com avaliações de especialistas de diferentes áreas. A partir destas análises, a equipe discute o caso de forma personalizada, montando um plano de trabalho individual.

Com relação àqueles que necessitam de um meio auxiliar de locomoção, durante a consulta são feitas as análises e medições dos pacientes. A cadeira de rodas é produzida atendendo à necessidade e à condição física de cada um, e entregue ao paciente, que segue fazendo acompanhamento no CCR.