Secretaria do Esporte e Lazer divulga lista definitiva dos resultados do Bolsa-Atleta RS

A Secretaria do Esporte e Lazer (SEL) divulgaou, nesta quinta-feira (29/8), a fase final e definitiva dos resultados do Bolsa-Atleta RS. Iniciativa inédita em nível estadual, o programa concede auxílio financeiro a atletas e técnicos que representam o Rio Grande do Sul nas mais diferentes competições esportivas.

Neste estágio final após o prazo de recursos, estão apresentadas as listas definitivas de contemplados nas três categorias do programa: Esporte Educacional (atletas e técnicos); Esporte Olímpico e Paralímpico; e Esporte de Rendimento.

No total, 142 atletas e 48 técnicos foram contemplados na categoria Educacional, 10 atletas na categoria Olímpico/Paralímpico e 228 atletas e paratletas na categoria Rendimento, somando 428 beneficiados. A concessão mensal total da bolsa será de R$ 454.773 mil e o valor geral concedido nos dez meses de vigência (março a dezembro de 2024) é de R$ 4.547.730 milhões, por meio de recursos oriundos do Fundo Estadual de Incentivo ao Esporte (Feie).

Os contemplados serão comunicados nos próximos dias sobre a entrega dos cartões para o recebimento da Bolsa-Atleta RS. O pagamento será retroativo a março deste ano, ou seja, o primeiro pagamento será em parcela única com valor retroativo ao mês de março de 2024 e, nos próximos meses até dezembro deste ano, o pagamento será mensal.

“Estamos vivendo um momento histórico no esporte gaúcho. São mais de R$ 4,5 milhões sendo investidos nos atletas e técnicos do Rio Grande do Sul,” destacou o secretário do Esporte e Lazer, Danrlei de Deus. “Contemplamos várias áreas, atendendo desde o atleta que está iniciando até o medalhista olímpico ou paralímpico”, complementou o titular da pasta.